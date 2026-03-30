Одеса не ховатиме парасольки майже тиждень: в які дні опади візьмуть перерву

Повітря може прогрітись до +17 градусів

Цього тижня в Одесі очікується нестабільна погода з дощами. Температура поступово підвищуватиметься, але хмарність і опади зберігатимуться майже увесь тиждень.

За прогнозами в "Sinoptik", наприкінці тижня погодні умови трохи покращаться. Водночас температура до 5 квітня не впаде нижче +12 градусів вдень. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Початок періоду буде досить похмурим і вологим. У понеділок і вівторок, 30-31 березня очікуються дощі, буде прохолодно, але температура вдень сягатиме +12…14 градусів. У середу, 1 квітня, опади візьмуть перерву, проте погода стане теплішою — до +15 градусів. У цей період вночі показники не опустяться нижче +8 градусів.

У другій половині тижня ситуація майже не зміниться: 2-3 квітня, також пройдуть опади, але температура залишиться комфортною.

На вихідних погода поступово покращиться. У суботу, 4 квітня, ще очікується хмарність і опади. Водночас у неділю, 5 квітня, буде більш-менш гарна весняна погода: без дощу, стане трохи сонячніше і помітно тепліше. Вона підходитиме для прогулянок і відпочинку на вулиці.

Коли закінчаться дощі в Одесі.

