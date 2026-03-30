Заморозки и ливни накроют Украину. Каким областям не повезет с погодой в начале апреля

Местами прогнозируются грозы

Несмотря на достаточно теплую погоду в марте, начало апреля может быть достаточно переменчивым и прохладным. Местами температура опустится до 0 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По словам синоптика, украинцам еще рано расслабляться. Ведь по данным международных синоптических моделей, в начале апреля ожидается возвращение холодов. В прошлом году ситуация была похожей: рекордно теплый март 2025-го сменился контрастным апрелем со снегом в первой половине месяца и интенсивными заморозками.

"Весна остается переменчивой: то радует аномальным теплом, то напоминает о холоде. Внимательно наблюдаем за перестройкой атмосферных процессов и будем оперативно сообщать об изменениях", — подытожил Постригань.

Какая погода будет 31 марта и 1 апреля

По данным Ventusky, 31 марта ожидается контрастная погода. Ведь западные и северные области ожидают похолодания — столбик термометра покажет до +9 градусов днем и до +4 градусов ночью. В течение дня все области, кроме центральных, будет накрывать дождь с грозами. В то же время в центре и на востоке Украины ожидается до +17 градусов днем.

Погода в Украине 31 марта. Данные: Ventusky

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, во вторник, 31 марта, ожидаются дожди, однако ливни и грозы накроют только север. Температура воздуха днем местами будет достигать +19 градусов, а ночью — до +3 градусов.

Погода в Украине 31 марта. Данные: Укргидрометцентр

1 апреля

В первый день апреля синоптики Ventusky прогнозируют значительное похолодание для западных областей. Здесь ночью воздух охладится до 0 градусов, что может стать причиной заморозков, а днем прогреется до +7 градусов. В других регионах днем ожидается +15 градусов.

Погода в Украине 1 апреля. Данные: Ventusky

Укргидрометцентр на 1 апреля прогнозирует дожди на западе, севере и востоке, иногда с ливнями. Термометр ночью покажет до +3 градусов, а днем – до +13 градусов.

Погода в Украине 1 апреля. Данные: Укргидрометцентр

