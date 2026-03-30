В Киеве почти неделю будут идти дожди: в какой день столицу наконец-то прогреет солнышко

Начало апреля будет теплым, но мокрым

На этой неделе погода в Киеве будет нестабильной. Уже с понедельника ожидаются дожди, но воздух при этом будет более или менее теплым.

Ближе к выходным погодные условия улучшатся — станет намного теплее и исчезнут облака. Подробнее о погоде по данным "Meteofor" написал "Телеграф".

Начало недели будет дождливым и пасмурным. Во вторник и среду осадки сохранятся, но станет немного теплее, особенно днем. Температура в период 30 марта-1 апреля будет колебаться в пределах +10...15 градусов днем и +6...9 — ночью.

Во второй половине недели дожди не завершатся, однако показатели на термометрах будут постепенно расти. В пятницу и субботу 3-4 апреля осадки усилятся, но уже в воскресенье ожидается аномальное потепление до +19 градусов и ясное небо.

Когда из города уйдут осадки. Фото: Meteofor

Похожим прогнозом поделились и у "Meteo". Дожди в столице ожидаются с понедельника и до субботы, но они прогнозируются небольшими. Температура также ожидается более или менее высокой – от +9 до +15 градусов днем и +6…8 ночью в течение недели. Самые высокие температуры и сухая погода ожидаются в воскресенье, 5 апреля.

Когда прогреется Киев. Фото: Мeteo

