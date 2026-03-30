Старое украинское проклятие покоряет современную литературу. Что оно означает

Сегодня эту фразу используют нечасто

В украинском языке есть немало ярких бранных выражений. Некоторые из них давние и сейчас используются редко, но их все еще можно услышать.

Именно такое ругательство "Шляк би тебе трафив", что является давней фразой-проклятием. В западной части Украины раньше это выражение активно использовали, когда кто-то или что-то сильно раздражает или разочаровывает.

Сейчас эта фраза не очень распространена, однако ее используют в современной переводной литературе. "Телеграф" встретил выражение "Шляк бы тебе трафив" в книге "Пута Геркулес" американского автора Жасмин Мас 2026 года выпуска от КСД на 456 странице.

"Шляк би тебе трафив" в книге "Пута Геркулес"

Книга "Пута Геркулес"

Как возникло ругательство "Шляк бы тебя трафил"

Эта фраза имеет очень жесткий смысл. Говоря ее в сторону кого-то, ему буквально желают тяжелой беды — инсульта, паралича или внезапного удара.

Слово "шляк" происходит от немецкого Schlag (удар). Глагол "трафив" связан с немецким treffen — "поразить", "случиться". В буквальном смысле выражение означает "чтобы тебя поразил удар".

Кроме того, фраза "Шляк бы тебя трафил" могла возникнуть от немецкого выражения schlag treffen — "инсульт наступил". Обычно он используется как всеобщее проклятие, или просто означает большое несчастье.

