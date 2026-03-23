Грамотно ли вы пишете? Проверьте себя на знание украинского языка (тест)

Вспомните школьные уроки соловьиной

Следует не только говорить, но и писать на украинском языке грамотно. Это является проблемой последних лет в связи с развитием технологий, когда мало кто пишет ручкой, а в гаджетах ошибки за нас исправляет Т9.

Еще одним вызовом для некоторых людей стало новое правописание, включающее в себя феминитивы и отказ от дефисов в некоторых случаях. "Телеграф" решил предложить вам тест из сети, который затрагивает даже синтаксис и фонетику.

Из предложенных вариантов выберите один на каждый вопрос, а ответы можно записывать на листочке, чтобы проверить в конце.

Тест на знание украинского языка

Где нет ошибки?

а) Нажаль

б) На жаль

в) На-жаль

г) На, жаль

Какое предложение простое односложное?

а) Спеції, приправи чи їх суміші здавна використовували на Сході.

б) Калина багата на вітаміни.

в) Ніч дихала грозою.

г) Він сіє хліб.

В каком варианте все слова нужно писать слитно?

а) ані/який, ко/трий, будь/який

б) аби/що, ні/в/кому, казна/скільки

в) бозна/кому, де/який, як/небудь

г) ні/скільки, аби/хто, де/кого

В каком варианте все слова пишутся с дефисом?

а) біт/година, інтернет/сайт, міні/комп'ютер

б) аграрно/сільський, учений/фізик, медико/хімічний

в) жар/птиця, фітнес/клуб, україно/фінський

г) віце/презедент, пів/Європи

С каким вариантом невозможно образовать феминитив с суффиксом -ин- ?

а) майстер

б) пілот

в) творець

г) кравець

В каком варианте выделенные буквы обозначают одинаковый звук?

а) водяТься, Танок, Танк

б) проШва, подоШва, просиШся

в) мигдаЛь, Ліс, поЛісся

г) проСьба, проліСок, протиСтояння

Правильные ответы в том же порядке, в каком располагались вопросы: б, а, г, б, б, в.

Ранее мы предложили проверить себя на знание украинского к празднику. В тесте использованы слова, связанные с Пасхой.