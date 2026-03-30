Старе українське прокляття підкорює сучасну літературу. Що воно означає

Сьогодні цю фразу використовують нечасто

В українській мові є чимало яскравих лайливих виразів. Деякі з них давні та зараз використовуються рідко, але їх все ще можна почути.

Такою є лайка "Шляк би тебе трафив", що є давньою фразою-прокльоном. В західній частині України раніше цей вираз активно використовували, коли хтось або щось сильно дратує або розчаровує.

Зараз ця фраза не є дуже поширеною, однак її використовують у сучасній перекладній літературі. "Телеграф" зустрів вираз "Шляк би тебе трафив" у книзі "Пута Геркулес" американської авторки Жасмін Мас 2026 року випуску від КСД на 456 сторінці.

"Шляк би тебе трафив" у книзі "Пута Геркулес"

Як виникла лайка "Шляк би тебе трафив"

Ця фраза має дуже жорсткий сенс. Говорячи її в бік когось, йому буквально бажають важкого лиха — інсульту, паралічу чи раптового удару.

Слово "шляк" походить від німецького Schlag (удар). Дієслово "трафив" пов’язане з німецьким treffen — "вразити", "трапитися". У буквальному значенні вираз означає "щоб тебе вразив удар".

Крім того, фраза "Шляк би тебе трафив" могла виникнути від німецького виразу schlag treffen — "інсульт настав". Зазвичай він використовується як загальне прокляття, або просто означає велике нещастя.

