"Когда едешь в село к родителям". Пафосный Cybertruck рассмешил украинцев (курьезное видео)

Такая машина стоит более 60 тысяч долларов

На улицах Ровенщины местные увидели странную ситуацию. Ведь авто Tesla Cybertruck ехало со стареньким прицепом.

Соответсвующий курьез уже завирусился в сети. Украинцы отметили, что именно так выглядят дети, когда приезжают к родителям в село.

"Тот момент, когда нужно что-то завезти в село и родителям нет дела, что у тебя Кибертрак", - говорится в подписи под видео.

Как видно на кадрах, ситуация действительно довольно забавная. Ведь, кроме того, что авто — это "Тесла", оно еще и имеет достаточно уникальный и узнаваемый дизайн. А вот старый и потрепанный прицеп придает ему особый шарм.

В комментариях украинцы и шутили, и одновременно гордились таким водителем, если он действительно везет что-то родителям в село. Люди писали:

Респект. Родители правильно воспитали.

Это в Бердичеве.

Это новый прицеп от компании Tesla. Он стоит 0.99$, потому что он из Temu (там сам продал Илон Маск).

Так и не понял прикола прицепа, если у машины в принципе немаленький багажник. – Показать, что он местный.

Для справки

Tesla Cybertruck – электрический пикап в стиле киберпанка, выпускаемый компанией Tesla Inc. с 2023 года. Его грузоподъемность – почти 1,6 т. В зависимости от модели на одном заряде может проехать от 400 до 800 км. До 100 км/ч версия Cyberbeast разгоняется за 2,8 секунды.

Стартовая цена за самую дешевую модель – $60,000. Автомобиль отличается экзоскелетом из сверхпрочной стали, футуристическим рубленым дизайном и бронированным стеклом.

