"Коли їдеш у село до батьків". Пафосний Cybertruck розсмішив українців (курйозне відео)

Така машина коштує понад 60 тисяч доларів

На вулицях Рівненщини місцеві побачили дивну ситуацію. Адже авто Tesla Cybertruck їхало зі стареньким причепом.

Відповідний курйоз вже завірусився в мережі. Українці зазначили, що саме так виглядають діти, коли приїздять до батьків у село.

"Той момент, коли треба щось завезти в село і батькам байдуже, що в тебе Кібертрак", — йдеться у підписі під відео.

Як видно на кадрах, ситуація дійсно досить кумедна. Адже, окрім того, що авто — це "Тесла", воно ще й має досить унікальний та впізнаваний дизайн. А от старий та пошарпаний причеп додає йому особливого шарму.

У коментарях українці і жартували, і водночас пишались таким водієм, якщо він дійсно везе щось батькам у село. Люди писали:

Респект. Батьки правильно виховали.

Це в Бердичеві.

Це новий причеп від компанії Tesla. Він коштує 0.99$, тому що він з Temu (там сам продав Ілон Маск).

Так і не пойняв приколу причепу, якщо в машини в принципі немаленький багажник. — Показати, що він місцевий.

Для довідки

Tesla Cybertruck — електричний пікап у стилі кіберпанку, який випускає компанія Tesla Inc. з 2023 року. Його вантажність — майже 1,6 т. Залежно від моделі на одному заряді може проїхати від 400 до 800 км. До 100 км/год версія Cyberbeast розганяється за 2,8 секунди.

Tesla Cybertruck

Стартова ціна за найдешевшу модель — $60,000. Авто вирізняється екзоскелетом із надміцної сталі, футуристичним рубаним дизайном та броньованим склом.

