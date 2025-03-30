Переходи на сторону летнего времени! Самые забавные мемы и приколы о переводе часов, которые заставят смеяться

А вы уже выспались? Тогда давайте улыбаться!

Перевод часов – это маленький ежегодный заговор против нашего биоритма. И хотя в Украине эту традицию определенное время думали отменять, все же без подписи президента Зеленского мы снова переводим стрелки часов. На этот раз – на летнее время в воскресенье, 30 марта, то есть на час вперед.

Большинство украинцев довольно негативно воспринимают подобные "американские горки". Поэтому многие шутки на просторах интернета связаны с нехваткой сна, ухудшением самочувствия и неразберихой в расписании дня.

"Телеграф" просмотрел соцсети и собрал для вас самые яркие и забавные шутки и мемы о переводе часов на летнее время. Эти прикольные картинки гарантированно поднимут настроение на несколько дней вперед, а также заставят улыбнуться в это непростое для нашего государства время.

Переход на летнее время 2025: смешные шутки и мемы

"Летнее время: теперь вы официально опаздываете на час раньше обычного!"

"Плюс один час света – минус один час сна. Спасибо, правительство!"

"Это не я опоздал, это вселенная решила обмануть меня на час!"

Если у вас есть проблемы с автоматическим переводом часов на телефоне или ноутбуке, у "Телеграфа" есть несколько советов, которые помогут это сделать своими силами. Также мы писали, как можно уменьшить негативное влияние смены "часового пояса" на собственное здоровье.