Укр

Переходи на сторону летнего времени! Самые забавные мемы и приколы о переводе часов, которые заставят смеяться

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Прикольные картинки, которые зарядят позитивом на целый день
Прикольные картинки, которые зарядят позитивом на целый день. Фото Коллаж "Телеграфа"

А вы уже выспались? Тогда давайте улыбаться!

Перевод часов – это маленький ежегодный заговор против нашего биоритма. И хотя в Украине эту традицию определенное время думали отменять, все же без подписи президента Зеленского мы снова переводим стрелки часов. На этот раз – на летнее время в воскресенье, 30 марта, то есть на час вперед.

Большинство украинцев довольно негативно воспринимают подобные "американские горки". Поэтому многие шутки на просторах интернета связаны с нехваткой сна, ухудшением самочувствия и неразберихой в расписании дня.

"Телеграф" просмотрел соцсети и собрал для вас самые яркие и забавные шутки и мемы о переводе часов на летнее время. Эти прикольные картинки гарантированно поднимут настроение на несколько дней вперед, а также заставят улыбнуться в это непростое для нашего государства время.

Переход на летнее время 2025: смешные шутки и мемы

кот у часов
Фото: ИИ, "Телеграф"
мем кот
девять или десять

"Летнее время: теперь вы официально опаздываете на час раньше обычного!"

шутка перевод часов
Фото: ИИ, "Телеграф"
мем о летнем времени
@tymoshchuk_maksim11 Скоро по всіх дільницях поліції 🤣 #рекомендації#літнійчас#скількигодин#приколи#гумор ♬ оригінальний звук - •~°_Vik_tora.aa°~•
мемы коты

"Плюс один час света – минус один час сна. Спасибо, правительство!"

шрек мемы
Фото: ИИ, "Телеграф"
прикольная картинка с котом
кошки шутки

"Это не я опоздал, это вселенная решила обмануть меня на час!"

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Если у вас есть проблемы с автоматическим переводом часов на телефоне или ноутбуке, у "Телеграфа" есть несколько советов, которые помогут это сделать своими силами. Также мы писали, как можно уменьшить негативное влияние смены "часового пояса" на собственное здоровье.

Теги:
#Смех #Шутки #Перевод часов #Летнее время #Мемы