Не мочить, не чесать, не кричать. Украинцы наклепали мемов об отказе от пробы Манту

Уходит целая эпоха, полная "страшилок"

Украина отказывается от пробы Манту, с апреля будут постепенно внедряться более эффективные методы выявления туберкулеза, в частности тест на высвобождение гамма-интерферона (ТВГИ). Украинцы уже наделали мемов по этому поводу.

Присоединился и "Телеграф" — мы также создали несколько смешных картинок по поводу отказа от пробы Манту. О том, что она уходит в прошлое, на брифинге по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, пишет "Укринформ".

Считалось, что пробу Манту нельзя мочить. Это было настоящим мучением — три дня надо было умудриться помыться так, чтобы не намочить "царапинку" на руке.

Большинство шуток на тему Манту и ее отмены построено именно на этом. Хотя на самом деле мнение, что мочить Манту нельзя – миф. Однако он очень плотно засел в голове и доставил немало неприятностей детям. Это хорошо помнят те, кто сегодня уже взрослый.

"Телеграф" пофантазировал на тему, как те, кто еще застал времена "нельзя мочить Манту" когда-то, уже старичками, будут рассказывать об этом своим потомкам. Для них эта эпоха будет столь же далекой, как времена неандертальцев.

Также мы собрали мемы по теме Манту в сети. Они также вспоминают, как страшно было когда-нибудь намочить Манту.

Украина отказывается от пробы Манту — что известно

Проба Манту – это диагностический тест, определяющий инфицированность туберкулезом. Проба Манту – не вакцина, поскольку туберкулин не содержит ни живых, ни убитых микобактерий и не вырабатывает иммунитет к туберкулезу. Это внутрикожная проба, то есть препарат вводят между слоями кожи путём небольшого прокола.

В настоящее время Украина внедряет новые методы диагностики туберкулеза. В частности, тест высвобождения гамма-интерферона (ТВГИ), который позволяет выявлять болезнь, особенно у детей, значительно эффективнее и качественнее.

