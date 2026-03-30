Забудьте о "куличе": есть только один вариант, как говорить на пасхальный хлеб

Эти слова имеют разные значения

С приближением Пасхи среди украинцев традиционно оживляются дискуссии по поводу правильного названия главного праздничного хлеба. Как правильно говорить: "паска", "пасха" или вообще "кулич"?

"Телеграф" расскажет, как правильно говорить на главный атрибут Пасхи.

Почему "кулич" — это ошибка

Наиболее распространенной ошибкой в Украине является употребление слова "кулич". Ведь это слово является сугубо русским термином. В украинском языке оно не имеет исторической основы и считается калькой. Даже если вы видите такое название на ценниках в магазинах, это свидетельствует о низкой грамотности производителя, а не о норме речи.

Пасха

Почему "Паска" — это единственно правильный вариант

Для определения сладкого высокого хлеба, который мы выпекаем к празднику, в украинском языке существует только одно аутентичное слово – Паска. Этимология этого слова выходит за пределы славянских языков. Оно происходит от еврейского "песах", что знаменует переход и освобождение. В украинском контексте "пасской" называют как сам праздник (Пасха), так и обрядовый хлеб.

Что интересно, в Украине существовали и другие названия пасхального хлеба. Например, "бабка" или "попушник". Но раньше они не совсем означали то же, что современный пояс. "Бабка" была больше похожа на сдобную выпечку с изюмом, а "кулич" могла быть более простым белым хлебом без глазури.

