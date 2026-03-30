Бьет лоза, верба, котики или другое? Как правильно приветствовать на украинском в Вербное воскресенье

Котики, шутка, лоза или баська — это все о вербе

Уже в скором времени, 5 апреля, христиане восточного обряда в Украине будут отмечать Вербное воскресенье — один из самых теплых и символических праздников перед Пасхой. В этот день верующие традиционно освящают ветки вербы, а также приветствуют друг друга шутливыми, но глубоко символическими словами.

Легкое "побитие" освященной веткой считается символическим — оно должно принести здоровье, силу и благополучие на весь год. Впрочем, как правильно называть эти веточки и что говорить во время приветствия — рассказывает "Телеграф".

Суть традиции заключается в использовании освященных ветвей, которые в народе имеют много названий. Самая распространенная – верба, ведь именно ее ветви обычно несут в церковь. В то же время в разных уголках Украины можно услышать и другие варианты: лоза, баська, шутка, котики. Все эти слова означают те же освященные ветви, которые символизируют жизнь, обновление и благословение.

Название "котики" происходит от пушистых почек вербы, напоминающих пушистых животных. Слово "шутка" распространено на западе Украины, тогда как "баська" — диалектная форма, также используемая в некоторых регионах. "Лоза" же является более общим определением ветки.

Несмотря на разнообразие названий, сама традиция приветствия остается общей. Самая известная формула звучит так:

"Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень!"

Иногда добавляют продолжение:

"Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!"

Другие версии народной поговорки

Украинская устная традиция отличается разнообразием праздничных приветствий. Вот несколько примеров:

"Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень"

"Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка"

Некоторым украинцам непросто понять распространенные словосочетания и выражения.