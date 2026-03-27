Почему россияне и украинцы празднуют Пасху в один день: что влияет на вычет даты

Священники объяснили, почему дата большого праздника меняется

В 2026 году православные верующие и греко-католики празднуют Пасху 12 апреля, а римо-католики – 5 апреля. То есть, в этом году, как и в прошлые годы, украинцы и россияне будут отмечать этот праздник в один день.

"Телеграф" расскажет, почему так произошло и повлиял ли перенос Рождества на 25 декабря на это. Заметим, что Пасха относится к переходным праздникам в христианстве, и ежегодно ее дата меняется.

Многие ошибочно считают, что если Украина праздновала Рождество 25 декабря, вместе с римо-католиками, то и с Пасхой должно быть так же. Но на самом деле перенос Рождества не повлиял на переходные праздники, ведь они рассчитываются с 1 сентября, именно тогда начинается церковный год.

Пасхальная корзина. Фото: Ян Доброносов

В 2026 году украинцы и россияне празднуют Пасху в один день, ведь они (подавляющее большинство) принадлежат к православному и греко-католицкому христианству. А вот те, кто относятся к римо-католицкому — празднуют 5 апреля. Подавляющее большинство европейских стран и США — християне западного обряда.

Выходит, что украинцы и россияне могут праздновать Пасху в разные дни только, если у них разная вера. Отметим, что 12 апреля празднуют как те, кто посещают Православную Церковь Украины (ПЦУ), так и те, кто посещают Украинскую Православную Церковь (УПЦ), которая подчиняется Московскому патриархату (МП).

Календарь пасхальных праздников

Что говорит священник на празднование Пасхи с россиянами в один день

Как пояснил "Телеграфу" священник ПЦУ Георгий Коваленко, есть три церковных календаря:

Григорианский календарь – по нему живет Римско-католическая церковь и протестанты.

– по нему живет Римско-католическая церковь и протестанты. Юлианский календарь – по которому живет часть православных (меньшая часть в мире) и российская церковь.

– по которому живет часть православных (меньшая часть в мире) и российская церковь. Новоюлианский календарь, на который православные стали переходить в начале XX века. Его особенность в том, что непереходные праздники, ежегодно отмечаемые в одинаковую дату, совпадая с григорианским календарем. Поэтому Рождество украинцы начали праздновать 25 декабря, что совпадает с римо-католиками.

Но расхождение в переходных праздниках, в частности Пасхалиях, сохраняется. Оно обусловлено особенностями расчетов и тем, что церковный год начинается с 1 сентября.

Почему Пасха постоянно имеет разную дату

По словам священника Тараса Видюка, метод исчисления даты Пасхи существует в двух вариантах – александрийском и григорианском. Христиане западного обряда пользуются новым, григорианским, православными — александрийским.

"Различие между датами Пасхи по восточной и западной традициям обусловлено разницей в дате церковных новых месяцев, и разницей между солнечными календарями — 13 дней. Соответственно католики весенним равноденствием считают фиксированную дату — 21 марта, а православные передвигают ее на две недели — на 3 апреля. Так иногда даты празднования могут совпадать. И есть надежда, что в будущем все христиане будут совместно праздновать самый большой праздник в христианской жизни — Воскресение Христово", — говорит Видюк.

