Церковный праздник 28 апреля: что нельзя делать сегодня в Вербное воскресенье

Сегодня в божественный церковный праздник нельзя сквернословить и проводить поминки

Сегодня важный день для христиан — Вербное воскресенье 2024, который принято отмечать за неделю до Пасхи. Поскольку в этом году Воскресение Христово по церковному календарю выпадает на 5 мая, то Вербное воскресенье — на 28 апреля.

В этот день православные верующие и греко-католики отмечают важное событие — прибытие Иисуса Христа в Иерусалим. В соответствии с Евангелием, жители города расстилали дорогу Спасителю пальмовыми ветвями. Поскольку пальмы в наших краях не растут, то этот обычай был заменен веточками вербы. Еще верба является одним из первых растений, цветущих весной, и наши предки считали ее символом пробуждения после зимы и морозов.

Традиции и приметы на Вербное воскресенье 2024

Христиане издавна поздравляли друг друга в этот праздник и посещали церковные службы. Одним из главных обычаев празднования является посвящение в храме вербы, это можно делать еще с Лазаревой субботы. Согласно поверьям, священные вербные веточки могут изгонять недобрые силы, болезни, и служат защитой от горя и печали. Веточки следует хранить дома на протяжении всего года до наступления следующего Вербного воскресенья.

Традиционно праздник встречают в уютной обстановке за семейным столом, где царит праздничная, но умеренная атмосфера, поскольку продолжается строгий Великий пост. В Вербное воскресенье християне все же могут немного допустить некоторые упрощения. В меню можно включить рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда, а также немного вина.

Подул сильный ветер, значит, лето будет прохладным.

Птицы кричат — июнь, июль и август выдадутся засушливыми.

Иней или туман с самого утра, а также хорошая погода в целом, говорили, что год будет урожайным.

На деревьях уже появились почки — летом будет много фруктовых плодов.

Звездное небо в ночь на 28 апреля — добрый знак.

Дождь в Вербное воскресенье – урожай будет хорошим.

Если съесть 9 вербных почек из освященной в храме ветки, можно защититься от любой болезни.

Фото: freepik

Вербное воскресенье: что нельзя делать 28 апреля

Работать по дому и в огороде.

Ругаться и сквернословить.

Проводить поминальный обед.

Красить и мыть волосы, а также стричься.

Играть свадьбу и проводить обряд венчания, а также вступать в интимную связь.

Ходить на кладбище.

Ходить в баню.

Есть мясные и молочные продукты, пить алкоголь, поскольку продолжается Великий пост.

У кого именины 28 апреля

В этот день именины празднуют Виталий, Кирилл, Максим, Зинон и Анна.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

28 апреля в мире вместе с Украиной отмечают Всемирный день охраны труда, День химической безопасности, День космического туризма, День рождения кондиционера, День офисного кубикла, День обнаружения гена биологических часов, День молодых и зелёных, День "Заплати вперёд" (Pay It Forward Day), День "Поцелуй свою вторую половинку".

Также, ежегодно в четвертое воскресенье апреля встречают Всемирный день породнённых городов, Всемирный день пинхол-фотографий (World Pinhole Photography Day) и Международный день поисково-спасательных собак (International Search and Rescue Dog Day).

Кроме того, 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи. "Телеграф" подготовил подборку картинок и открыток ко Дню работников "скорой" 2024.