Российские оккупанты фактически уничтожили туристическую привлекательность города

Курортный город на берегу Азовского моря в Бердянске Запорожской области испытывает настоящую катастрофу под российской оккупацией. То, что раньше было одним из самых популярных туристических направлений Украины, напоминает декорации к фильму ужасов.

"Телеграф" расскажет, что там сейчас происходит. В сети публикуют видео, как сейчас в сентябре смотрится Бердянск.

Затопление и запустение

В конце недели Бердянск охватило наводнение. Улицы центра города превратились в водные каналы, по которым автомобили передвигаются, как лодки. Уровень воды в некоторых районах достигал нескольких десятков сантиметров.

Вымерла набережная

Особенно ужасную картину представляет городская набережная — когда-то сердце туристической жизни Бердянска. Место, где раньше прогуливались тысячи отдыхающих, сейчас пусто и заброшено. Скамейки, когда-то приглашавшие на отдых, теперь покрылись ржавчиной от морского воздуха и отсутствия ухода.

Медузы вместо туристов

Природа отреагировала на упадок города. Азовское море у берегов Бердянска заполонили медузы. Эти морские обитатели буквально укрыли всю прибрежную полосу, создав причудливую картину на фоне заброшенных пляжей.

Ирония ситуации заключается в том, что сейчас должен был бы продолжаться "бархатный сезон" — лучшее время для отдыха на море, когда вода еще теплая, а жара уже спала. Вместо счастливых отдыхающих Бердянск встречает тишину и запустение.

Последствия оккупации

Российские кафиры фактически уничтожили туристическую привлекательность города. Отсутствие нормального управления, разрушение инфраструктуры и массовый отток населения превратили Бердянск в город-призрак.

То, что создавалось десятилетиями как курортная зона международного уровня, оккупанты уничтожили за считанные месяцы. Вместо развития туризма и экономики город переживает подлинную гуманитарную катастрофу.

Бердянск сегодня — это символ того, что несет с собой русское "освобождение": вместо процветания — упадок, вместо жизни — пустота.

Что известно о Бердянске

Бердянск – город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составило примерно 110-115 тысяч человек. После оккупации многие местные жители уехали из города.

Бердянск

До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.

Бердянск к полномасштабному вторжению

Ситуация в Бердянске во время оккупации

После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были превращены в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Когда туда приезжали украинские звезды и давали большие концерты, а сейчас туда попадают только пропагандисты и жители Донецка и Луганска.

