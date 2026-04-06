У зірковому гнізді лелек бійки та зрада: що за Санта-Барбара там відбувається (відео)

Легенда про лелечу вірність — міф, насправді вони більше тримаються за гніздо

У зірковому лелечому гнізді у селі Леляки під Пирятином на Полтавщині розігралася справжня драма. У гніздо, де оселилася нова пара, яку українці назвали Лель та Квітка, повернулася попередня господиня — Одарка.

Одарка прогнала Квітку, Лель переключився на нову "кохану"

Почалися бійки — Одарка прогнала Квітку, а Лель прогнав Одарку. Однак бійки тривали, й врешті решт в гнізді залишилися Одарка та Лель.

"Молода й недосвідчена Квітка злякалася сильнішої Одарки. Кілька разів Лель відлітав із гнізда за Квіткою, проте вона так і не повернулася, щоб змагатися з мотивованою суперницею. Мотивація Одарки зрозуміла – це її гніздо, за яке вона битиметься. І вона билася. Навіть не з Квіткою, а з Лелем. І перемогла, відстоявши гніздо, у якому успішно виросли 5 лелеченят у 2023 р., 3 лелеченят у 2024 р., 4 лелеченят у 2025 р", — розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська

Бійка в гнізді

Вона додала, що утворилася нова пара, птахи парувалися і тепер будуть яйця. Чи прилетить минулорічний Грицик, який може вплинути на хід подій у гнізді, ніхто не знає, але це може статися в будь-який момент.

Одарка та Лель

Птахи «склекотілися»

"Лелечі піраміди", Одарка та Лель

Як пояснював науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло, лелеча вірність — міф. Ці птахи не створюють пар на все життя, вони можуть жити разом лише один сезон у конкретному гнізді. Лелеки тримаються один одного не через "кохання" чи емоції, а через банальний гніздовий консерватизм. Адже гніздо — це їхній головний ресурс.

Лель не квапиться ремонтувати гніздо

Поки лелеки вовтузилися у гнізді, вони його пошкодили. Проте Лель поки не поспішає його ремонтувати, хоча коли він повернувся та лише чекав на пару, лелека активно облаштовував гніздечко — зміцнював бортик гілочками та носив жмутки сіна.

Квітка стане матір'ю-одиначкою?

Також ситуація ускладнена тим, що перед тим, як повернулася Одарка, Лель та Квітка встигли спаруватися. Волонтерка каналу "Лелека Грицько" Ірина Саражинська написала, що її найбільше тішать лелечі піраміди, тобто спарювання. Перше сталося вже за 11 хвилин після зустрічі.

Лель та Квітка

За наступні три з половиною години птахи любилися аж десять разів. Тепер за тиждень самка має відкласти перше яйце. Але тепер Квітка лишилася без дому, та, як пишуть коментатори, може стати матір'ю-одиначкою. Проте інші заспокоюють, що вона матиме іншу пару.

Ось деякі з коментарів

​​А Квіточка без гніздечка залишилась і без пари?

​​Стоїть напижений, чухай до Квітки і буде всім щастя

От буде цікаво, якщо Грицик повернеться. А дівчата всі від Леля з яйцями. Санта Барбара та й годі

​​Пробʼється і до Квітки гарний господар, вона тендітна, гарна і молода, треба того Леля вже забути

Також звернули увагу, що Лель більше не лагодить "хату". Припускають, що після повернення Одарки та її агресії щодо Квітки, птах не почувається у гнізді господарем та побоюється нової "дружини".

​​Сидить, хоч би хату подладнав і Квітці тепер і тут нічого не робить, нема музи

Будівництво закинув…береже сили

​​Лель вже і гніздо на ремонтує, то все тягав щось та поправляв. А тепер на птичих правах

​​Лелю не до бортиків. Боїться щоб ця драчунка його з хати не вигнала

​​Головне, що вони всі троє живі й здорові, не покалічили один одного. Це треба сприймати як позитив. Ці птахи дітей рідних скидають, то чому ми очікуємо якогось розуміння до суперників. Дика природа

