Редкую птицу увидели в Чернобыльском заповеднике: что это за гость (фото)

В Чернобыльском заповеднике заметили редкого аиста черного

В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике зафиксирован редкий житель — черный аист, который попал в объектив фотоловушки. Эта птица известна своим осторожным и скрытным образом жизни, поэтому даже опытные орнитологи редко имеют возможность наблюдать его вживую.

Сейчас в этой местности есть 20 пар черного аиста. Об этом написали на странице заповедника в Facebook.

По данным в публикации, размножение черного аиста ежегодно меняется: в засушливые годы плодятся лишь некоторые пары из-за нехватки кормовой базы. В последние годы отмечается положительная тенденция – уровень гнездования поднялся до 50%, что является значительным достижением для охраны вида.

Сейчас птицы уже готовятся к отлету на зимовку в Центральную Африку. Последние особи на территории заповедника наблюдались в начале октября.

Особенности вида

Черный аист относится к семейству Аистовых и является редкой перелетной птицей. В Украине он гнездится преимущественно вблизи лесных озер и заболоченных мест. В отличие от белого аиста, черный избегает контакта с человеком.

Фотография птицы стала большой удачей для ученых

Вид распространен в лесной и лесостепной зоне Евразии и способен гнездиться даже на высоте до 2200 метров в горах. Также эта птица встречается в Южной Африке. В Украине ее чаще всего можно встретить на Полесье и в Карпатах.

В Украине вид редкий и охраняемый

