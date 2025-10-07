Гайстер, боцян и не только. Какую очень известную птицу так называют в Украине

Аисты в Украине издавна считались символом благословения, в разных областях их называют по-своему

Украинский язык очень разнообразен и отличается в зависимости от региона. Например, аист (лелека, — укр.) имеет очень много названий, которые знают не все.

"Телеграф" рассказывает, как еще в Украине называют этих птиц и откуда пошли эти названия. Слово "лелека" имеет южное происхождение: оно соответствует крымско-татарскому LÄILÄK.

В разных местностях Украины аистов также называют чорногуз, бузько, бусол, гайстер, боцян. Однако наиболее распространены в Украине лелека и черногуз. "Черногуз" это давнее украинское название этих птиц. Оно состоит из двух частей — "черное" и "гузно" (древнее слово, обозначающее заднюю часть тела, в частности зад, ягодицы). Передняя часть тела аиста белая, а задняя черная, отсюда и такое название, рассказали на Facebook-странице Института языкознания имени O.O. Потебни НАН Украины.

Аист с птенцами

Хотя оба слова — черногуз и лелека, означают одну и ту же птицу, они имеют несколько разную окраску. "Лелека" — слово, окутанное поэзией и символизмом, это своеобразный символ родственных связей и верности.

Другие названия — бузько, бусол, гайстер, боцян, более употребляемые в западной части Украины. Например, название "боцян" созвучно с польским Bocian (аист).

Название "гайстер" также распространено в западных регионах нашей страны. Слово происходит от немецкого названия Heister "Сорока". В польском языке тоже слово Hajster, оно означает "серая цапля" и также берет начало в немецком языке.

