Аисты могут из мести сжечь дом? Специалист рассказал о хорошей памяти птиц

Издавна украинцы верили, что того, кто нанесет вред аистам, постигают неприятности

Существует легенда, что аисты помнят тех, кто нанес им вред, и якобы могут отомстить им — сжечь дом. Специалист рассказал, действительно ли это так.

Орнитолог Василий Костюшин в разговоре с "Телеграфом" сказал, что, по его мнению, сжечь дом из мести птицы не могут. Впрочем, несомненно хорошо помнят своих обидчиков.

Он проиллюстрировал эту способность на примере других птиц – воронов. Их птенцы покидают гнезда, когда еще не умеют уверенно летать. По словам орнитолога, он лично имел опыт, когда родители-вороны обиделись на него из-за своего птенца, который был на земле.

Слеток (птенчик) вороны

Птицы не атаковали мужчину, но подняли большой шум. Еще в течение месяца, когда орнитолог проходил по этим местам в лесу, вороны кричали и "бесились". Так что вороны очень хорошо запоминают своих обидчиков, отметил специалист. Аисты, по его мнению, так же.

Я думаю, аисты так же запоминают, но вряд ли они что-нибудь будут уничтожать. Это, я думаю, сказки, такие уже преувеличения. Хотя, я думаю, что они очень хорошо помнят и будут осторожнее, Василий Костюшин

В Украине есть легенда, что аист может сжечь дом обидчика

Украинцы считают поселившихся на доме аистов хорошим знаком

Издавна в Украине к аистам относились с особым теплом, считалось, что эти птицы приносят счастье и благополучие хозяевам дома, где поселились. Однако человеку, который обидит аистов, разрушит их гнездо или навредит аистятам, не позавидуешь — говорят, что аист отомстит страшной карой. Птица принесет в клюве пылающую ветку и подожжет дом обидчика, сжигая все, что у него есть, дотла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему аисты больше не живут на домах и деревьях. Все чаще эти птицы гнездятся на столбах.