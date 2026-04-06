Посевной календарь на апрель 2026: самые благоприятные дни для посева растений в открытый грунт

Галина Струс
Апрель - разгар посевного сезона Новость обновлена 06 апреля 2026, 13:04
Апрель - разгар посевного сезона.

Некоторые дни в апреле не подходят для посева растений, а другие наоборот — благоприятные для полевых работ

Второй месяц весны — горячее время для дачников и огородников. В это время все активно занимаются посадочными работами и планированием будущего урожая. В апреле есть несколько неудачных и нейтральных дней для посева растений, но большинство как раз благоприятные.

"Телеграф" подготовил посевной календарь на апрель и рассказывает о самых благоприятных и неудачных днях для посева растений в открытый грунт.

Посевной календарь на апрель 2026

  • Благоприятные дни

В первой половине месяца благоприятными были — 1, 3-5, 6-10 апреля. Ближе к середине месяца благоприятными считаются дни — 13-15 и 19 апреля. В конце месяца благоприятными будут даты — 22-23 и 28-29 апреля.

  • Неблагоприятные дни

В эти дни не рекомендуется заниматься огородными работами и посевом/посадкой растений. В первой половине месяца это — 2, 11-12 числа, а во второй половине месяца — это 16, 17, 18 апреля.

  • Нейтральные дни

Все остальные дни, которые остались в календаре называют нейтральными. Здесь можно сеять или не сеять — в зависимости от ваших планов и возможностей. Нейтральные дни в апреле — это 20-21, 24-27 и 30 апреля

Лунный посевной календарь на апрель 2026
