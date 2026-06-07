Украина и Дания не доиграли товарищеский матч: что произошло

Одному из игроков стало плохо во время игры

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграла контрольный матч против команды Дании. Игра проходила в датском Оденсе.

Что нужно знать

Команды забили 3 гола в первом тайме

Во втором тайме игра была остановлена из-за медицинской паузы

Обе сборные провалились в отборе на ЧМ-2026

Встреча, которая состоялась на стадионе "Оденсе", была остановлена в середине второго тайма при счете 2:1 в пользу Дании. Об этом сообщает "Телеграф".

Сине-желтые начали игру с контроля мяча на своей половине, однако это сыграло с командой злую шутку. Патрик Доргу воспользовался одной из ошибок обороны гостей. На 13-й минуте левому вингеру удался феноменальный дальний удар — Трубин не сумел спасти. На 36-й минуте Йоаким Меле удвоил преимущество хозяев, успешно сыграв на добивании. За минуту до окончания тайма Виктор Цыганков отквитал один мяч, оказавшись в нужном месте в нужное время. Еще через 2 минуты Роман Яремчук забил гол, правда, рефери отменил взятие ворот из-за спорного офсайда (игра проходила без VAR, — Ред.).

В середине второго тайма лидеру сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо. Игрок в 2021 году на чемпионате Европы потерял сознание из-за остановки сердца… Датчанину оказали медицинскую помощь, после чего он покинул поле самостоятельно. Организаторы игры приняли решение не продолжать матч.

Полный видеообзор матча Дания — Украина будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, в середине мая 2026 года итальянец Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.