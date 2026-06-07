Громоздкие комоды исчезают из квартир: какая мебель дает больше простора и меньше беспорядка

Современные вертикальные модули более удобны в использовании.

Громоздкие комоды, годами занимавшие пол комнаты, постепенно исчезают из интерьеров небольших квартир. Им на смену приходит более продуманное решение, позволяющее сохранять те же вещи, но без потери пространства и с лучшей организацией.

Речь идет о вертикальных системах хранения, которые занимают минимум места на полу, но предлагают больше отделов для вещей. Об этом подробнее написали в "Oeste Geral".

Главная проблема классических комодов – не только их габариты, но и неудобство использования: вещи внутри часто смешиваются, и найти нужное становится сложно. Вертикальные модели решают это благодаря продуманной структуре ящиков и компактной форме, использующей высоту, а не ширину комнаты.

На сравнительном изображении представлен классический антикварный комод и современная альтернатива с полками. Фото: "Oeste Geral"

Такие системы легко разместить даже в узких зонах – у кровати, в ванной или в углу комнаты. Они особенно удобны для хранения мелких вещей, которые обычно создают беспорядок в доме.

Чаще всего в таких органайзерах хранят косметику, аксессуары, белье, канцелярские принадлежности, кабели или мелкие игрушки. Для удобства рекомендуется использовать прозрачные ящики, чтобы быстро видеть содержимое.

Эксперты также советуют правильно распределять вес: более тяжелые вещи следует размещать внизу, чтобы обеспечить устойчивость конструкции. Это особенно важно в домах с детьми или животными, где дополнительная безопасность имеет значение.

Перед покупкой стоит учесть размеры помещения и материал изделия. Пластиковые модели подходят для ванной или кухни, а более декоративные — для спальни или гостиной. Правильно подобранная вертикальная система хранения помогает освободить пространство и поддерживать порядок без лишних усилий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что старые холодильники постепенно уходят в прошлое, а им на замену приходят современные модели, которые экономят место и более удобны в использовании.