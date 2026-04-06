Укр

Этот копеечный трюк из Японии удалит даже 10-летний нагар: решетка будет блестеть

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Грязная плита Новость обновлена 06 апреля 2026, 17:23
Грязная плита. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Нужно горячее полотенце и один секретный ингредиент

Владельцы газовых плит знают: их главный "враг" — чугунная решетка. Засохший жир, нагар и остатки пищи въедаются в пористую структуру металла так сильно, что обычные моющие средства пасуют.

Если не отмыть пятна сразу, они превращаются в стойкий слой, который невозможно удалить без утомительного трения. Однако есть одно эффективное решение из Японии. Этот способ не только возвращает решетке первозданный вид, но и создает на чугуне защитный микрослой, который предотвратит быстрое появление нового нагара.

Этот способ основан на принципе "similia similibus solvuntur" (подобное растворяется в подобном). Вместо того чтобы пытаться соскоблить жир, мы используем обычное растительное масло, которое размягчает застарелые отложения.

чистка плиты
Фото: freepik.com

Вот что нужно делать:

  1. Возьмите обычную кухонную губку и щедро смочите ее любым растительным маслом. Тщательно распределите по всей поверхности решетки.
  2. Накройте обработанную решетку полотенцем или тканевой салфеткой, предварительно смоченной в горячей воде.
  3. Оставьте всего на 5 минут. Горячий пар в сочетании с маслом быстро разрушит структуру старого жира.
  4. Протрите решетку жесткой стороной губки. Вы заметите, что загрязнения отходят буквально одним движением. В конце просто вытрите поверхность насухо.

Если чисткой пренебрегали долгое время, кажется, что впереди часы изнурительной работы. Ранее мы делились польским способом, который справится даже с самым стойким слоем нагара.

Теги:
#Япония #Кухня #Жир #Плита #Лайфхак