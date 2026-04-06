Этот копеечный трюк из Японии удалит даже 10-летний нагар: решетка будет блестеть

Нужно горячее полотенце и один секретный ингредиент

Владельцы газовых плит знают: их главный "враг" — чугунная решетка. Засохший жир, нагар и остатки пищи въедаются в пористую структуру металла так сильно, что обычные моющие средства пасуют.

Если не отмыть пятна сразу, они превращаются в стойкий слой, который невозможно удалить без утомительного трения. Однако есть одно эффективное решение из Японии. Этот способ не только возвращает решетке первозданный вид, но и создает на чугуне защитный микрослой, который предотвратит быстрое появление нового нагара.

Этот способ основан на принципе "similia similibus solvuntur" (подобное растворяется в подобном). Вместо того чтобы пытаться соскоблить жир, мы используем обычное растительное масло, которое размягчает застарелые отложения.

Вот что нужно делать:

Возьмите обычную кухонную губку и щедро смочите ее любым растительным маслом. Тщательно распределите по всей поверхности решетки. Накройте обработанную решетку полотенцем или тканевой салфеткой, предварительно смоченной в горячей воде. Оставьте всего на 5 минут. Горячий пар в сочетании с маслом быстро разрушит структуру старого жира. Протрите решетку жесткой стороной губки. Вы заметите, что загрязнения отходят буквально одним движением. В конце просто вытрите поверхность насухо.

