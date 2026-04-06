Цей копійчаний трюк з Японії видалить навіть 10-річний нагар: решітка блищатиме

Потрібно гарячий рушник та один секретний інгредієнт

Власники газових плит знають: їхній головний "ворог" — чавунна решітка. Засохлий жир, нагар і залишки їжі в’їдаються в пористу структуру металу так сильно, що звичайні мийні засоби пасують.

Якщо не відмити плями відразу, вони перетворюються на стійкий шар, який неможливо видалити без втомливого тертя. Однак є одне ефективне рішення із Японії. Цей спосіб не тільки повертає решітці первозданний вигляд, але й створює на чавуні захисний мікрошар, який запобігатиме швидкій появі нового нагару.

Цей спосіб заснований на принципі "similia similibus solvuntur" (подібне розчиняється в подібному). Замість того щоб намагатися зіскребти жир, ми використовуємо звичайну олію, яка розм’якшує застарілі відкладення.

Ось що потрібно робити:

Візьміть звичайну кухонну губку і щедро змочіть її олією. Ретельно розподіліть по всій поверхні решітки. Накрийте оброблену решітку рушником або тканинною серветкою, попередньо змоченою у гарячій воді. Залиште лише на 5 хвилин. Гаряча пара у поєднанні з олією швидко зруйнує структуру старого жиру. Протріть решітку жорсткою стороною губки. Ви помітите, що забруднення відходять буквально одним рухом. Наприкінці просто витріть поверхню насухо.

Якщо чищенням нехтували довгий час, здається, що попереду години виснажливої роботи.