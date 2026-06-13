Кто больше — Усик или Трамп? На общем фото это не так очевидно

Дело не только в одежде

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского боксера Александра Усика стала одной из самых обсуждаемых. Ведь на общем фото американский лидер выглядит больше сильнейшего боксера.

"Телеграф" решил сравнить параметры Трампа и Усика. Заметим, что на фото большую роль играет не только ракурс, но и одежда людей.

Кто больше: Трамп или Усик

По последним данным, президент США имеет рост 190 см, а вес — примерно 108 кг. В то же время Усик — рост 191 см, а вес 101-103 кг. То есть фактически их параметры почти одинаковы. Если же брать исключительно вес, то Трамп немного больше.

Усик и Трамп встретились

Однако здесь большую роль играет телосложение и процент жировой, мышечной мускулатуры. Ведь мышцы, которых у Усика немало, весят больше и занимают меньше места, а с жировой тканью наоборот.

На общем фото Трамп выглядит в разы больше Усика. Но это скорее обусловлено одеждой, ведь президент часто носит большие костюмы, скрывающие недостатки его фигуры. Впрочем, Усик тоже выбрал костюм, но на нем он сидит, как говорится, размер в размер. Не следует забывать, что большую роль играет ракурс фотографа, что может искажать параметры людей.

Мем о встрече Усика и Трампа. Сгенерировано ИИ

Если же возвращаться к вопросу, кто больше — Трамп или Усик. Ответ очевиден — президент США имеет большие габариты тела за счет большого количества жировой массы, а Усик меньше, однако с большим количеством мышц. К тому же боксер в разы сильнее и выносливее Трампа.

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