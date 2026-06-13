Бензина уже нет в Москве и Питере. Топливный кризис в России и Крыму набирает обороты (видео)

Российским властям не удается выровнять ситуацию, проблемы нарастают

Топливный кризис охватывает все большее число регионов России. Ограничения на продажу бензина были введены уже и в столице РФ в Москве, в Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. Кроме того, только нарастают проблемы с бензином в оккупированном Крыму.

"Телеграф" собрал информацию, что происходит с горючим в России и на оккупированных территориях. В Москве обычные потребители могут заправить машину не более чем на 60 литров за раз, в Санкт-Петербурге, Казани (и других городах Татарстана) на части АЗС "Татнефть" продают не более 20 литров бензина на авто.

По данным оппозиционного российского журналиста Александра Невзорова, дефицит бензина уже наблюдается в Белгородской, Курской, Псковской, Новгородской областях, в Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, Бурятии, Воронежской области, Краснодарском крае, Томской и Рязанской областях. "Не говоря уже об оккупированных территориях Украины", добавляет он.

Как рассказывает Telegram-канал ASTRA, после удара по двум НПЗ (АО "ТАНЕКО" и АО "ТАИФ-НК") в российском городе Нижнекамск (Татарстан) также возникли очереди за бензином. Он подорожал на 2-3 рубля за литр (до 1,86 грн.).

Очередь за бензином в Нижнекамске. Фото: ASTRA

Паблики оккупированного Донецка пишут, что в городе ходят слухи, что с понедельника бензин будут продавать только по талонам.

Топливный кризис в Крыму

Агенты "АТЕШ" из разных районов оккупированного Крыма сообщают, что проблемы с топливом набирают обороты. Полуостров вошел в лето 2026 года без бензина.

"На автозаправках пропал бензин, местные оккупационные власти начали вводить лимиты на продажу топлива, а затем вернулись к почти забытой для постсоветского пространства практике — талонной системе. На АЗС действует ограничение до 20 литров в одни руки, запрет на канистры и продажа только по талонам. В Севастополе оккупационные власти были вынуждены временно приостановить отпуск бензина даже по талонам — из-за проблем со снабжением", — говорится в статье.

Очереди под АЗС растягиваются на километры, люди занимают ее еще ночью. Многим пришлось пересесть на общественный транспорт. Частные перевозчики сократили работу, а стройки фактически встали.

Очередь на АЗС. Фото: atesh.media

Процветает нелегальная торговля бензином

В то же время процветает теневая торговля. В Telegram появились боты, отслеживающие наличие топлива на конкретных заправках. "Бизнесмены" везут бензин через Крымский мост и перепродают его с бешеной наценкой.

Начались проблемы с продуктами

Кроме того, есть перебои с продуктами. К примеру, в крымских супермаркетах уже ввели ограничения на гречку и сахар.

Оккупанты пытаются делать вид, что проблемы нет

Оккупационные власти эвакуаторами разгоняют очереди на АЗС и запрещают фотографировать скопления автомобилей. Тех, кто перепродает талоны или само топливо, пытаются вычислить.

Почему Крым без бензина

"Причина — системная. Атаки беспилотников и удары по ключевым маршрутам поставок, соединяющих Россию с Крымом через оккупированные территории, нарушили логистику, а морские поставки затруднены из-за рисков безопасности и уничтожения части паромов. Если в январе-феврале 2026 года было пять-шесть атак, то в мае уже 16", — поясняют в "АТЕШ".

Туристический сезон сорван

Количество бронирований отелей сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом. Туристы, приехавшие на собственном транспорте, теперь не могут выехать из-за дефицита топлива.

Может ли топливный кризис изменить ситуацию

По оценке координаторов "АТЕШ" все это может привести к изменениям в ситуации вокруг Крыма. Фактическая блокада российских логистических маршрутов на юге все ближе. Преимущество Украины в применении беспилотников уже сейчас позволяет полностью контролировать ключевые пути поставки между Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

В ближайшей перспективе автодорога Р-280 — ключевая артерия поставок российской группировки на юге — может оказаться под постоянным влиянием украинских дронов. Это создаст серьезные риски для опрокидывания личного состава, боеприпасов, топлива и другой военной логистики между Крымом и оккупированными территориями.

"На этом фоне зависимость полуострова от логистических маршрутов становится все более заметной. Любые перебои в работе Керченского моста или сухопутного коридора способны еще больше усилить дефицит топлива и других критически важных товаров", — говорится в статье.

Как рассказывал "Телеграф", волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула поделился своим видением, скоро ли оккупанты "свалят" из Крыма.