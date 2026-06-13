Трюдо оскандалился, променяв Канаду на Кэти Пэрри (фото)

У канадцев возникли вопросы к бывшему руководителю страны

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в эпицентре скандала. Он не посетил первый матч Канады на ЧМ-2026, однако нашел время, чтобы прийти на игру США.

Что нужно знать

США разгромили Парагвай (4:1)

Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1)

Трюдо присутствовал на матче США, а не Канады

Дело в том, что Кэти Перри, американская певица и возлюбленная Трюдо, выступала перед матчем США — Парагвай. Позже влюбленных поймала камера в официальной трансляции игры.

Damn, Katy Perry & Justin Trudeau looking FINE at the World Cup pic.twitter.com/ogigf0wqY8 — kanishk (@kaxishk) June 13, 2026

Игры США и Канады в первом туре ЧМ-2026 проходили в один день, а выбор Трюдо прийти на поединок американцев как минимум вызвал вопросы у его соотечественников.

🚨 Justin Trudeau and Katy Perry watching USA vs Paraguay!



But the former Canadian Prime Minister was no where to be seen in Canada's opening match vs Bosnia! 🇨🇦😠 pic.twitter.com/8baouuQySw — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 13, 2026

К слову, Кэти наоборот восхитила канадцев своим поступком. Певица на ЧМ-2026 выступила в платье с прикрепленными на нем флажками США и Канады.

VÍDEO: Katy Perry performando “Wonder” durante sua apresentação na Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/IW1VZGRF2G — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) June 13, 2026

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.