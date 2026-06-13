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Трюдо оскандалился, променяв Канаду на Кэти Пэрри (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Джастин Трюдо и Кэти Перри Новость обновлена 13 июня 2026, 11:43
Джастин Трюдо и Кэти Перри. Фото Getty Images

У канадцев возникли вопросы к бывшему руководителю страны

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в эпицентре скандала. Он не посетил первый матч Канады на ЧМ-2026, однако нашел время, чтобы прийти на игру США.

Что нужно знать

  • США разгромили Парагвай (4:1)
  • Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1)
  • Трюдо присутствовал на матче США, а не Канады

Дело в том, что Кэти Перри, американская певица и возлюбленная Трюдо, выступала перед матчем США — Парагвай. Позже влюбленных поймала камера в официальной трансляции игры.

Игры США и Канады в первом туре ЧМ-2026 проходили в один день, а выбор Трюдо прийти на поединок американцев как минимум вызвал вопросы у его соотечественников.

К слову, Кэти наоборот восхитила канадцев своим поступком. Певица на ЧМ-2026 выступила в платье с прикрепленными на нем флажками США и Канады.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.

Теги:
#Футбол #Сборная США #Сборная Парагвая #Кэти Перри #Джастин Трюдо