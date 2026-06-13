Вы используете вентилятор не на 100%: лайфхаки от хорватов, которые помогут ощутимо охладить комнату

Жара больше не будет проблемой, если знать, как правильно использовать эту технику

В жаркую погоду вентилятор часто кажется единственным спасением, если нет кондиционера. Но многие люди используют его неэффективно, не зная, как именно он работает и как можно усилить его эффект.

Вентилятор не охлаждает воздух, а лишь приводит его в движение, создавая ощущение прохлады. Поэтому важны не только само устройство, но и способ его использования, как написали в "dnevno".

Как правильно использовать вентилятор, чтобы он действительно охлаждал комнату

Специалисты советуют начать с простой схемы проветривания. Днём стоит держать окна и шторы закрытыми, чтобы не нагревать комнату, а вечером — создать сквозняк. Один вентилятор можно направить наружу, чтобы выводить горячий воздух, а другой — внутрь, чтобы впускать прохладу с улицы.

Такой метод помогает заменить нагретый воздух свежим и может заметно снизить температуру в комнате без кондиционера.

Лед перед вентилятором и "холодный туман"

Еще один простой прием – поставить перед вентилятором миску со льдом или холодной водой. Воздух, проходя над холодной поверхностью, становится ощутимо прохладнее.

Подобный эффект дает и влажная ткань или мокрые полотенца рядом с устройством. При испарении вода забирает тепло из воздуха, делая его более прохладным.

Замороженная бутылка

Еще один лайфхак – заморозить пластиковую бутылку с водой и поставить ее перед вентилятором. Для лучшего эффекта ее можно разместить на подносе и накрыть влажной тканью.

Когда воздух проходит через холодную поверхность, он охлаждается и разносится по комнате, создавая более комфортные условия даже в сильную жару.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладить дом без кондиционера и вентилятора.