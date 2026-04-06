Сколько зарабатывают кассиры в Польше и как отличается зарплата на кассе в "АТБ"

Для работы необходимо знание польского на коммуникативном уровне

Зарплата кассира в Польше в разы превышает зарплату на аналогичной должности в Украине. Она даже больше оклада президента Украины.

Об этом свидетельствуют объявления на сайтах по поиску работы. Так, например, прямо сейчас в сети размещена вакансия кассира в популярной сети супермаркетов Biedronka, которую можно сравнить с украинской сетью магазинов "АТБ".

Справка: Biedronka — сеть из более чем 3000 дисконтных магазинов, свыше в 1000 населённых пунктов Польши. Украинский дискаунтер "АТБ" насчитывает более 1400 магазинов.

Так, согласно объявлению, ориентировочная зарплата на такой работе составит 4650 до 6200 зл. нетто (после вычета налогов). В переводе на гривны: 54 870 — 73 160.

Важно: график работы — шесть дней в неделю.

Требования:

- женщины и мужчины до 50 лет;

- можно без опыта работы;

- коммуникативный польский язык;

- умение работать в коллективе, организованность, дисциплина.

Для сравнения, средняя зарплата кассира в "АТБ" в настоящий момент (апрель 2026) составляет 20-25 тысяч гривен в зависимости от региона. Оклад президента Украины в 2025 году составил 28 тысяч гривен в месяц.

