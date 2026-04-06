Сколько зарабатывают кассиры в Польше и как отличается зарплата на кассе в "АТБ"
Для работы необходимо знание польского на коммуникативном уровне
Зарплата кассира в Польше в разы превышает зарплату на аналогичной должности в Украине. Она даже больше оклада президента Украины.
Об этом свидетельствуют объявления на сайтах по поиску работы. Так, например, прямо сейчас в сети размещена вакансия кассира в популярной сети супермаркетов Biedronka, которую можно сравнить с украинской сетью магазинов "АТБ".
Справка: Biedronka — сеть из более чем 3000 дисконтных магазинов, свыше в 1000 населённых пунктов Польши. Украинский дискаунтер "АТБ" насчитывает более 1400 магазинов.
Так, согласно объявлению, ориентировочная зарплата на такой работе составит 4650 до 6200 зл. нетто (после вычета налогов). В переводе на гривны: 54 870 — 73 160.
Важно: график работы — шесть дней в неделю.
Требования:
- женщины и мужчины до 50 лет;
- можно без опыта работы;
- коммуникативный польский язык;
- умение работать в коллективе, организованность, дисциплина.
Для сравнения, средняя зарплата кассира в "АТБ" в настоящий момент (апрель 2026) составляет 20-25 тысяч гривен в зависимости от региона. Оклад президента Украины в 2025 году составил 28 тысяч гривен в месяц.
