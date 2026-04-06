Скільки заробляють касири у Польщі та як відрізняється зарплата на касі в "АТБ"

Для роботи необхідне знання польської на комунікативному рівні

Зарплатня касира у Польщі в рази перевищує зарплату на аналогічній посаді в Україні. Вона навіть більша за оклад президента України.

Про це свідчать оголошення на сайтах з пошуку роботи. Так, наприклад, прямо зараз у мережі розміщена вакансія касира у популярній мережі супермаркетів Biedronka, яку можна порівняти з українською мережею магазинів "АТБ".

Довідка : Biedronka – мережа з більш ніж 3000 дисконтних магазинів, понад 1000 населених пунктів Польщі. Український дискаунтер "АТБ" налічує понад 1400 магазинів.

Так, згідно з оголошенням, орієнтовна зарплата на такій роботі складе 4650 до 6200 зл. нетто (після вирахування податків). У переказі на гривні: 54870 — 73160.

Важливо: графік роботи — шість днів на тиждень.

Вимоги:

- жінки та чоловіки до 50 років;

- Можна без досвіду роботи;

- комунікативна польська мова;

- вміння працювати у колективі, організованість, дисципліна.

Для порівняння, середня зарплата касира в "АТБ" зараз (квітень 2026 року) становить 20-25 тисяч гривень залежно від регіону. Оклад президента України у 2025 році становив 28 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зарплати вчителів в Україні зростають повільніше, ніж у двірників.