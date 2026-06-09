Гениально и бесплатно: как обычные втулки от туалетной бумаги спасают от хаоса в доме

Они помогут навести порядок

Обычно втулки от туалетной бумаги идут в мусорку. Между тем эти картонные "трубочки", которые в большом количестве можно собрать в каждом доме, могут спасти от беспорядка.

"Телеграф" рассказывает о пяти способах использования втулок от туалетной бумаги, которые помогут организовать пространство. Идеи, как превратить их в инструменты для борьбы с беспорядком, подсказал искусственный интеллект Chatgpt.

1. Органайзер для кабелей. Зарядки, наушники и провода часто путаются. Из этого клубка часто трудно извлечь нужное устройство. Чтобы преодолеть этот беспорядок, нужно сложить каждый провод и вставить в отдельную втулку.

2. Сортировка канцелярии. Нужно склеить несколько втулок вместе и поставить вертикально. Получится удобный органайзер для ручек, карандашей и маркеров. Для более эстетичного вида, можно разрисовать органайзер или оклеить цветной бумагой. Если приклеить дно, в нем можно хранить скрепки и другие мелочи.

Как использовать втулки от бумаги в быту. Инфографика "Телеграф"/ИИ

3. Хранение носков и мелкого белья. Если в вашем шкафу с бельем и носками трудно что-нибудь найти — просто скрутите вещи и разложите по втулкам в ящике, поставив их вертикально. Так легче поддерживать порядок и быстрее находить нужное.

4. Органайзер для новогодних гирлянд. Всем знакомо раздражение перед Новым годом, когда приходится распутывать клубок из гирлянд. Этого легко избежать – убирая гирлянду в следующий раз, намотайте ее на втулку, в следующем сезоне она не будет запутана.

5. Контейнеры для мелочей. Втулки от туалетной бумаги отлично подойдут для хранения резинок, лент, веревок или швейных аксессуаров. Все будет на своих местах и под рукой.

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