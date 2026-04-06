Окна будут прозрачными даже без химии. Хитрый лайфхак от украинки за копейки (фото)

Действительно проверенный способ

Чистое стекло без дорогих средств и многочасового трения – это реальность. Своим проверенным лайфхаком быстрой уборки поделилась пользовательница сети Threads.

Мытье окна — дело энергозатратное, особенно когда после всех усилий на стекле остаются разводы. Однако украинка Анастасия Сапига нашла способ, который требует минимум инструментов: только пачку влажных салфеток и рулон бумажных полотенец.

Я так мою окна каждый раз 😁 Берете любые влажные салфетки, немного смываете их под горячей водой, и немного выдавливаете, моете окна, сразу! Вытираете насухо бумажным полотенцем. Вуаля, окно прозрачное и без разводов рассказывает автор сообщения

В подтверждение своих слов она опубликовала фото результата, где видно идеально чистое стекло.

Женщина также добавила, что этот метод идеально подходит для зеркал в доме.

Пользователи в комментариях сразу принялись обсуждать лайфхак и делиться своим опытом. Они начали предлагать и другие проверенные годами и смекалкой способы:

"еще классно протирать скомканной газетой)"

"Я мыла зимним омывателем для машины!! Супер понравилось, никаких разводов"

"Лучше после мытья — вытирать бумагой, газетами"

