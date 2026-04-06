Вікна будуть прозорими навіть без хімії. Хитрий лайфхак від українки за копійки (фото)
Справді перевірений спосіб
Чисте скло без дорогих засобів та багатогодинного тертя — це реальність. Своїм перевіреним лайфхаком швидкого прибирання поділилася користувачка мережі Threads.
Мити вікна — справа енерговитратна, особливо коли після всіх зусиль на склі залишаються розводи. Проте українка Анастасія Сапіга знайшла спосіб, який потребує мінімум інструментів: лише пачку вологих серветок та рулон паперових рушників.
Я так мию вікна кожен раз 😁 Берете будь-які вологі серветки, трохи змиваєте їх під гарячою водою, та трохи витискаєте, миєте вікна, одразу! Витираєте насухо паперовим рушничком. Вуаля, вікно прозоре і без розводів
Жінка також додала, що цей метод ідеально підходить і для дзеркал у домі.
На підтвердження своїх слів вона опублікувала фото результату, де видно ідеально чисте скло.
Користувачі в коментарях одразу взялися обговорювати лайфхак і ділитися власним досвідом. Вони почали пропонувати й інші перевірені роками та кмітливістю способи:
- "ще класно протирати зіжмаканою газетою)"
- "Я мила зимовою омивачкою для машини!! Супер сподобалося, ніяких розводів"
- "Найкраще після миття — витирати папером, газетами"
Раніше ще одна українка показала дієвий спосіб миття вікон. Адже це зазвичай довгий та нелегкий процес.