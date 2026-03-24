Вернете стеклам алмазный блеск за 10 минут. Американка раскрыла "секрет" мытья окон без разводов

Американка поделилась "магической формулой" для уборки

В преддверии Пасхи многие хозяйки приступают к генеральной уборке, и одним из ее главных этапов является мытье окон. Чтобы стекла сияли чистотой и не оставляли разводов, можно воспользоваться простым, но очень эффективным лайфхаком.

Американская блогерша в TikTok поделилась "магической формулой", которая позволяет быстро избавиться от грязи и пыли на окнах. Вам потребуется несколько простых средств.

Как легко помыть окна без разводов

После зимы на окнах часто остаются пыль, грязь и разводы, с которыми трудно справиться обычной водой. Но не спешите покупать дорогую "химию", потому что вернуть стеклам кристальную чистоту можно домашними средствами.

Американка рассказала, что "секрет" состоит в трех ингредиентах. Смешайте половину стакана уксуса, половину стакана спирта и добавьте 1-2 капли жидкого средства для мытья посуды. Эти ингредиенты наверняка найдутся на каждой кухне.

Чтобы окна блестели чистотой и на них не было разводов, важно соблюдать правильную технику: сначала слегка опрыскайте поверхность получившимся раствором, затем мягкой безворсовой тряпкой или салфеткой протрите стекло круговыми движениями, постепенно охватывая всю площадь. После этого воспользуйтесь сухой микрофиброй или чистой бумажной салфеткой, чтобы протереть стекло от краев к центру. Это позволит убрать все капли и следы, которые остаются после мытья и помогут добиться алмазного блеска.

Как помыть окна без разводов

