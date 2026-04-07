Осы могут заполонить сад уже в ближайшие месяцы: есть растения, которые их отпугивают

Осы могут жить где угодно — на крыше сарая, в карнизе, в курятнике и т.д.

Летом осы могут появляться там, где их совсем не ждут — возле стола на террасе, в саду или даже рядом с домом. Они быстро находят места, где есть еда и запахи, и возвращаются туда снова.

О них написали в "Femcafe".

Все очень просто – нужно знать, какие растения не нравятся осам и высадить их у себя в саду. Среди них мята, лемонграсс, лаванда и розмарин, имеющие резкий запах, неприятный для этих насекомых.

Помимо растений используют и различные природные запахи. Например, лимон с гвоздикой часто размещают в саду в качестве отпугивателя. Запах уксуса, масла чайного дерева или некоторых ароматических средств также влияет на поведение ос.

Такие запахи не уничтожают насекомых, а лишь заставляют их держаться подальше. Это позволяет уменьшить их количество без ущерба для природы, где осы также выполняют свою роль.

Ловушки для ос иногда используют в садах, но их ставят подальше от мест отдыха. В них обычно наливают сладкие жидкости, которые привлекают насекомых.

Также важно проверять территорию вокруг дома. Карнизы, сараи и чердаки могут становиться местами для начала строительства гнезда, поэтому их осматривают регулярно.

Что посадить в саду, чтобы отпугнуть ос. Фото: сгенерированное ИИ

Кроме того, в издании пояснили, что в теплое время года осы чаще появляются возле террас, садов и мест, где есть еда или сладкие запахи. Они также могут собираться под фруктовыми деревьями, возле компоста и открытых напитков. При благоприятных условиях одна королева способна создать большое гнездо, которое за несколько месяцев превращается в многочисленную колонию.

Насекомые быстро приспосабливаются к окружающей среде и начинают активно искать источники пищи. В этот период они могут появляться не только на улице, но и в доме, на кухне, в гараже или на чердаке.

Осы особенно реагируют на запахи сладких и бродящих продуктов. Их привлекают опавшие фрукты, остатки еды, открытые банки с напитками и мусорные отходы. Регулярная уборка таких источников помогает уменьшить их присутствие.

