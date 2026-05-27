Бонусная программа "Сильпо" вызвала споры в сети: в чем дело

В сети обсуждается разница в начислении кешбэка между супермаркетами "Сильпо" и "Varus". Украинец опубликовал в Threads пример своих покупок, где показал, что суммы бонусов существенно разнятся.

В случае "Сильпо" за чек на 1440,14 грн пользователь получил около 4 грн кешбэка, а за покупку на 912,48 грн меньше одной гривны. Зато у "VARUS" бонусы оказались значительно больше: за чек на 782,31 грн насчитали 39,11 грн кешбэка, а за 2340,85 грн — 109,86 грн.

Публикация вызвала активное обсуждение. Часть пользователей в комментариях подтвердила, что у "Сильпо" бонусы стали меньше. Один из комментаторов отметил: "С 22 года стало плохо с баллами в Сильпо. Раньше квесты были, эти баллы прям радовали".

В то же время, другие покупатели сообщили, что у них ситуация другая. Некоторые получают гораздо больше баллов: например, за покупку почти на 860 грн насчитали 245 бонусов. Также пользователи делятся суммами на счетах — у некоторых накоплено более 3000 баллобонусов, где 1 балл равен 1 гривне.

В дискуссии пользователи начали объяснять, что начисление бонусов зависит от персональных предложений, а также от того, покупаются ли товары по полной цене или по акционной.

Как получать балобонусы в "Сильпо"

Как отмечается на официальном сайте "Сильпо", за каждые 100 гривен покупки начисляется 1 балобонус, равный 1 гривне скидки на последующие покупки. Дополнительные бонусы можно получить благодаря специальным персональным предложениям. Для зачисления баллов нужно каждый раз сканировать QR-код в мобильном приложении или использовать карту Счета. В компании также советуют более активно пользоваться персональными предложениями, которые доступны в приложении или личном кабинете на сайте сети.

