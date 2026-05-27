"Народный чемпион": Верховен покорил даже фанатов Усика (фото)

Рико проиграл, но завоевал сердца любителей бокса

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 0 КО) стал любимцем публики, несмотря на досрочное поражение в бою против украинского боксера Александра Усика (25-0, 16 КО). "Королем кикбоксинга" восхищаются даже болельщики украинского чемпиона.

Рико опубликовал в соцсетях памятные фото, сделанные в день боя, 23 мая. Об этом сообщает "Телеграф".

На снимках можно увидеть Рико в компании британского актера Джейсона Стейтема, который является идейным вдохновителем супербоя Усик — Верховен. Именно Стейтем предложил свести "Кота" и "Короля кикбоксинга" в ринге, а министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх организовал шоу. Также на снимках Рико позирует с командой, женой и бьется с Усиком.

Примечательно, что многие украинцы хвалят боксера, называя его "народным чемпионом". Отметим, Рико дал Усику очень конкурентный бой и даже вел на карточках судей на момент остановки поединка.

Усик в бою с Верховеном успешно защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Добавим, что на шоу Усик — Верховен также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.