Оси можуть заполонити сад вже найближчими місяцями: є рослини, які їх відлякують

Оси можуть жити будь-де — на даху сараю, у карнизі, у курнику тощо

Влітку оси можуть з’являтися там, де їх зовсім не чекають — біля столу на терасі, серед саду або навіть поруч із будинком. Вони швидко знаходять місця, де є їжа і запахи, і повертаються туди знову.

Але є способи, які допоможуть відлякати їх, і не всі про це знають. Про них написали в "Femcafe".

Усе дуже просто — потрібно знати, які рослини не подобаються осам та висадити їх у себе в саду. Серед них м’ята, лемонграс, лаванда та розмарин, які мають різкий запах, неприємний для цих комах.

Крім рослин, використовують і різні природні запахи. Наприклад, лимон із гвоздикою часто розміщують у саду як відлякувач. Запах оцту, олії чайного дерева або деяких ароматичних засобів також впливає на поведінку ос.

Такі запахи не знищують комах, а лише змушують їх триматися подалі. Це дозволяє зменшити їхню кількість без шкоди для природи, де оси також виконують свою роль.

Пастки для ос іноді використовують у садах, але їх ставлять подалі від місць відпочинку. У них зазвичай наливають солодкі рідини, які приваблюють комах.

Також важливо перевіряти територію навколо будинку. Карнизи, сараї та горища можуть ставати місцями для початку будівництва гнізда, тому їх оглядають регулярно.

Що посадити в саду, аби відлякати ос. Фото: згенероване ШІ

Додатково у виданні пояснили, що у теплу пору року оси частіше з’являються біля терас, садів і місць, де є їжа або солодкі запахи. Вони також можуть збиратися під фруктовими деревами, біля компосту та відкритих напоїв. За сприятливих умов одна королева здатна створити велике гніздо, яке за кілька місяців перетворюється на численну колонію.

Комахи швидко пристосовуються до середовища і починають активно шукати джерела їжі. У цей період вони можуть з’являтися не лише на вулиці, а й у будинку, на кухні, в гаражі або на горищі.

Оси особливо реагують на запахи солодких і бродячих продуктів. Їх приваблюють опалі фрукти, залишки їжі, відкриті банки з напоями та сміттєві відходи. Регулярне прибирання таких джерел допомагає зменшити їхню присутність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як захистити сад у весняні заморозки.