За сколько можно арендовать инструмент, который превратит кучу веток в "золото" для сада

Елена Руденко
Весенние работы в садах идут полным ходом Новость обновлена 31 марта 2026, 10:31
Щепа, в которую превращаются ветви, является очень ценным материалом

Настало время активной уборки в саду и во дворе. Сделать работу легче и эффективнее может садовая техника, причем нет необходимости отдавать большие деньги за то, что нужно только весной и осенью.

"Телеграф" рассказывает, какую садовую технику лучше арендовать, чем купить. Весной обычно в саду возникает огромная куча веток, остающихся после обрезки деревьев и кустов. Сжигать их одновременно нельзя, а вывозить тоже не всегда удобно.

Хорошим решением является использование измельчителя для веток. Эта незаменимая вещь после сезонной обрезки деревьев и кустов превращает кучи веток в полезную мульчу.

Она является очень ценным материалом для сада. Щепа, выходящая из измельчителя, может пригодиться для мульчирования, создания садовых дорожек и компостирования.

Однако покупка измельчителя для веток требует немалых средств, не каждый готов выложить столько за инструмент, который нужен 1–2 раза в год. Маломощные измельчители стоят меньше, но они часто не справляются с задачей. Цены на мощный инструмент стартуют от 7 тысяч гривен (и то со скидкой).

В то же время аренда в день будет стоить 800-1000 гривен. Для домашнего использования этого может быть достаточно, чтобы сделать всю необходимую работу и превратить кучу веток в ценный материал для участка.

#Аренда #Весна #Сад #Инструмент