Мало кто ответит на все вопросы. Быстрый тест на знание украинского

Некоторые варианты не так просты, как могут показаться

Украинский язык набирает все большую популярность. Однако как те, кто говорит на нем с детства, так и те, кто только переходит на соловьиный, могут совершать ошибки.

Простой тест, созданный на основе опубликованного на сайте staff.ua, поможет проверить свой уровень украинского языка. Для каждого вопроса предлагаем несколько вариантов ответа, ваша задача – выбрать верный, а затем свериться с правильными ответами.

Как правильно:

1. Котра година?

а) половина першої

б) о пів на першу

в) пів на першу

г) дванадцять годин тридцять хвилин

2. Автобус їздить … Києва

а) по вулицях

б) по вулицям

в) на вулицях

г) вулицями

3. 14 Наступний удар … суперника був влучний

а) по воротам

б) по воротах

в) у ворота

4. 7 У школі мене ставили … приклад

а) у

б) в

в) як

г) за

5. 2 У дитинстві я дуже любив стрибати …

а) по калюжам

б) калюжами

в) у калюжах

г) по калюжах

6) У … випадках це закінчилося невдало

а) п'ятдесяти чотирьох

б) п'ятидести чотирьох

в) п'ятдесятьох чотирьох

7. Такий вчинок властивий …

а) для нього

б) йому

Правильные ответы

1. О пів на першу (вариант б)

2. Вулицями (вариант г)

3. У ворота (вариант в)

4. За (вариант г)

5. По калюжах (вариант г)

6. П'ятдесятьох чотирьох (вариант в)

7. Йому (вариант б)

