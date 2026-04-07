Мало хто дасть відповіді на всі питання. Швидкий тест на знання української

Деякі варіанти не такі прості, як можуть здатися

Українська мова набирає все більшої популярності. Проте як ті, хто говорить нею з дитинства, так і ті, хто лише переходить на солов'їну можуть робити помилки.

Простий тест, створений на основі опублікованого на сайті staff.ua, допоможе перевірити свій рівень української. Для кожного питання пропонуємо кілька варіантів відповіді, ваше завдання — вибрати вірну, а потім звіритися з правильними відповідями.

Як правильно:

1. Котра година?

а) половина першої

б) о пів на першу

в) пів на першу

г) дванадцять годин тридцять хвилин

2. Автобус їздить … Києва

а) по вулицях

б) по вулицям

в) на вулицях

г) вулицями

3. 14 Наступний удар … суперника був влучний

а) по воротам

б) по воротах

в) у ворота

4. 7 У школі мене ставили … приклад

а) у

б) в

в) як

г) за

5. 2 У дитинстві я дуже любив стрибати …

а) по калюжам

б) калюжами

в) у калюжах

г) по калюжах

6) У … випадках це закінчилося невдало

а) п'ятдесяти чотирьох

б) п'ятидести чотирьох

в) п'ятдесятьох чотирьох

7. Такий вчинок властивий …

а) для нього

б) йому

Правильні відповіді

1. О пів на першу (варіант б)

2. Вулицями (варіант г)

3. У ворота (варіант в)

4. За (варіант г)

5. По калюжах (варіант г)

6. П'ятдесятьох чотирьох (варіант в)

7. Йому (варіант б)

Раніше "Телеграф" публікував тест на знання семи кумедних українських слів. Не всі зможуть відповісти правильно.