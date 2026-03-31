Можно ли поздравлять "с наступающей Пасхой" и как правильно здороваться в канун праздника на украинском

Катерина Любимова
Как поздравлять с наступающей Пасхой Новость обновлена 31 марта 2026, 09:26
Не используется кальки из русского языка

Приближается Пасха, однако не все знают, как правильно поздравлять родных и друзей на украинском языке в канун праздника. Многие по привычке используют формулировку с "наступающим", хотя это считается ошибкой.

"Телеграф" решил напомнить, как правильно поздравлять с Пасхой без использования кальки с русского языка. Есть несколько вариантов.

Как правильно здороваться на Пасху на украинском

Пасха является одним из самых главных христианских праздников. В 2026 году верующие Православной Церкви Украины, а также Украинской Греко-Католической Церкви будут отмечать Пасху в воскресенье, 12 апреля.

В канун праздника многие украинцы поздравляют друг друга фразой "з наступаючою Пасхою", однако в украинском языке слова "наступаючий" не существует. Грамматически правильно будет сказать: "З прийдешнім ВелИкоднем".

Также можно поздравить с праздником фразой: "Вітаю з наближенням Великодніх свят". Есть и другие варианты поздравлений, а именно:

  • "Щасливого Великодня!"
  • "Веселих Великодніх свят!"
  • "З Великоднем!"

#Украинский язык #Правила #Поздравления #Пасха #Церковный праздник