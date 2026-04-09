Вода в цей день має особливу силу: що можна і не можна робити в Чистий четвер

У свято Чистого четверга потрібно дотримуватися традицій та заборон

Чистий четвер — велике релігійне свято, один із найважливіших днів Страсного тижня, який відзначається перед Великоднем. У 2026 році він випадає на 9 квітня, цього дня згадують Тайну вечерю та встановлення таїнства Причастя.

"Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони на цей день Страсного тижня.

Головні традиції Чистого четверга

Омивання до світанку. Вважається, що у цей день вода набуває особливої сили. Тому прийнято вмиватися або приймати душ до сходу сонця, щоб змити гріхи та хвороби.

Генеральне прибирання. Чистий четвер — чудовий день для генерального прибирання перед Великоднем. Адже сьогодні ще дозволена фізична робота — можна мити вікна, підлоги, підмітати в домі та викидати непотрібний мотлох. Вважається, що разом із пилом із дому йде негативна енергія.

Випікання пасок та фарбування яєць. Після того, як у будинку вже прибрано, можна приступати до приготування пасок та фарбування яєць. Важливо робити це з добрими думками та в тиші.

Відвідування богослужіння. Цього дня віруючі намагаються потрапити на літургію, щоби сповідатися і причаститися.

Чистий четвер.

Що заборонено робити у Чистий четвер?

Не можна залишати будинок неприбраним — це до розладів у сім’ї.

Не варто давати гроші в борг — віддаєте з дому добробут та удачу.

Заборонено сваритися та лихословити — образи та гнів цього дня вважаються великим гріхом.

Не можна займатися важкою працею після заходу сонця — всі основні справи вдома бажано завершити до вечора.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пофарбувати яйця на Великдень по-грецьки. Як зробити червоні крашанки з незвичайними візерунками.