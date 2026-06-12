Гороскоп на 13 июня по картам Таро: Львам - заслуженная награда, Козерогам - успех

День сулит новые возможности

Карты Таро на завтра говорят о дне, который принесет неожиданные открытия, важные решения и новые возможности, сообщает "Телеграф". Арканы советуют доверять своей интуиции и внимательно относиться к происходящему вокруг.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесница

Завтра вам предстоит взять ситуацию под контроль. Аркан сулит движение вперед, победы и успех в делах, если вы будете действовать решительно. Хороший день для поездок, переговоров и начала новых проектов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Императрица

Карта указывает на благоприятный период для финансовых и семейных вопросов. Завтра вы сможете почувствовать поддержку близких и увидеть результаты своих усилий. Возможны приятные новости, связанные с домом или работой.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Туз Мечей

Перед вами откроются новые перспективы. День принесет ясность в вопросах, которые долгое время оставались запутанными. Не бойтесь принимать решения — сейчас вы способны увидеть ситуацию объективно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Луна

Завтра не стоит доверять первым впечатлениям. Некоторые события могут оказаться не такими, какими кажутся на первый взгляд. Интуиция подскажет верное направление, если вы не будете спешить с выводами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Мир

Один из самых позитивных арканов обещает завершение важного этапа и чувство удовлетворения. Завтра вы сможете получить заслуженную награду за свои труды или услышать хорошие новости.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Восьмерка Пентаклей

Карты советуют сосредоточиться на работе и саморазвитии. Ваше трудолюбие принесет плоды, даже если результат не будет заметен сразу. Завтра важно сохранять терпение и внимательность к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Справедливость

День потребует честности и объективности. Вам может понадобиться принять важное решение или разобраться в спорной ситуации. Аркан говорит, что правда окажется на вашей стороне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Башня

Неожиданные события могут изменить ваши планы. Хотя перемены сначала покажутся неприятными, в будущем вы поймете, что они были необходимы. Не цепляйтесь за то, что давно утратило актуальность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Тройка Кубков

Завтра вас ждут приятные встречи, хорошие новости и повод для радости. День благоприятен для общения, отдыха и укрепления отношений с друзьями и близкими людьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император

Аркан символизирует порядок, дисциплину и контроль над обстоятельствами. Завтра ваши лидерские качества помогут добиться успеха. Не бойтесь брать на себя ответственность.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Шестерка Мечей

Карты указывают на переход к новому этапу. Возможно, вам удастся оставить в прошлом проблему, которая долгое время мешала двигаться вперед. День подходит для перемен и принятия важных решений.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Звезда

Очень благоприятный аркан сулит надежду, вдохновение и исполнение желаний. Завтра вы почувствуете прилив сил и уверенности. Важно верить в себя и не отказываться от своей мечты.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.