Прощай, белый плинтус: этот тренд 2026 визуально увеличит вашу комнату
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Такое решение лучше всего раскрывает свой потенциал в минималистических, современных или скандинавских интерьерах
В 2026 году на смену привычной классике приходят новые архитектурные решения. Популярные на протяжении многих лет белые накладные плинтусы постепенно теряют свою актуальность в элегантных и современных домах. Им на смену приходит утонченная архитектурная альтернатива — скрытые плинтусы.
Как отмечает испанское издание OKDiario, в современном дизайне все больший упор делается на минимализм, визуальную чистоту пространства и максимизацию полезного объема комнат. Традиционные накладные элементы, несмотря на свою практичность, создают четкую горизонтальную границу, которая зрительно "режет" стену, уменьшает высоту потолка и ограничивает возможности расположения мебели.
Почему скрытый плинтус становится главным трендом
Скрытый плинтус монтируется непосредственно в стену (заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой), благодаря чему создается идеально плоская поверхность. Эта технология обеспечивает ряд весомых преимуществ:
- Эффект пространства и высоты: стены кажутся более высокими, а комнаты значительно большими и светлыми благодаря отсутствию лишних выступающих линий. Помещение приобретает чувство безупречного порядка.
- Эргономика: поскольку плинтус не выступает вперед, мебель (шкафы, диваны, комоды) можно придвигать вплотную к стене. Это устраняет неэстетические зазоры, где обычно скапливается пыль.
- Гигиеничность: на верхней грани такого плинтуса не собирается грязь, что существенно упрощает процесс уборки.
Особенности внедрения решения
Дизайнеры подчеркивают, что переход на скрытые системы требует тщательного подхода:
- Ранняя планировка: интеграцию профиля необходимо закладывать еще на начальных этапах ремонта или строительства при черновой отделке стен.
- Материалы: чаще всего для таких конструкций используют алюминий из-за его высокой прочности, долговечности и стойкости к повреждениям, хотя существуют и качественные варианты из ПВХ.
Такое решение лучше всего раскрывает свой потенциал в минималистических, современных или скандинавских интерьерах, но его можно удачно интегрировать даже в классический дизайн. Эксперты советуют сочетать скрытые плинтусы со сплошным напольным покрытием (без видимых швов и порогов), нейтральными цветами и гладкими стенами — это позволит достичь максимального эффекта безграничного и гармоничного пространства.
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