Прощай, белый плинтус: этот тренд 2026 визуально увеличит вашу комнату

Такое решение лучше всего раскрывает свой потенциал в минималистических, современных или скандинавских интерьерах

В 2026 году на смену привычной классике приходят новые архитектурные решения. Популярные на протяжении многих лет белые накладные плинтусы постепенно теряют свою актуальность в элегантных и современных домах. Им на смену приходит утонченная архитектурная альтернатива — скрытые плинтусы.

Как отмечает испанское издание OKDiario, в современном дизайне все больший упор делается на минимализм, визуальную чистоту пространства и максимизацию полезного объема комнат. Традиционные накладные элементы, несмотря на свою практичность, создают четкую горизонтальную границу, которая зрительно "режет" стену, уменьшает высоту потолка и ограничивает возможности расположения мебели.

Почему скрытый плинтус становится главным трендом

Скрытый плинтус монтируется непосредственно в стену (заподлицо с гипсокартоном или штукатуркой), благодаря чему создается идеально плоская поверхность. Эта технология обеспечивает ряд весомых преимуществ:

Эффект пространства и высоты: стены кажутся более высокими, а комнаты значительно большими и светлыми благодаря отсутствию лишних выступающих линий. Помещение приобретает чувство безупречного порядка.

стены кажутся более высокими, а комнаты значительно большими и светлыми благодаря отсутствию лишних выступающих линий. Помещение приобретает чувство безупречного порядка. Эргономика: поскольку плинтус не выступает вперед, мебель (шкафы, диваны, комоды) можно придвигать вплотную к стене. Это устраняет неэстетические зазоры, где обычно скапливается пыль.

поскольку плинтус не выступает вперед, мебель (шкафы, диваны, комоды) можно придвигать вплотную к стене. Это устраняет неэстетические зазоры, где обычно скапливается пыль. Гигиеничность: на верхней грани такого плинтуса не собирается грязь, что существенно упрощает процесс уборки.

Скрытые плинтусы в квартире

Особенности внедрения решения

Дизайнеры подчеркивают, что переход на скрытые системы требует тщательного подхода:

Ранняя планировка: интеграцию профиля необходимо закладывать еще на начальных этапах ремонта или строительства при черновой отделке стен.

интеграцию профиля необходимо закладывать еще на начальных этапах ремонта или строительства при черновой отделке стен. Материалы: чаще всего для таких конструкций используют алюминий из-за его высокой прочности, долговечности и стойкости к повреждениям, хотя существуют и качественные варианты из ПВХ.

Такое решение лучше всего раскрывает свой потенциал в минималистических, современных или скандинавских интерьерах, но его можно удачно интегрировать даже в классический дизайн. Эксперты советуют сочетать скрытые плинтусы со сплошным напольным покрытием (без видимых швов и порогов), нейтральными цветами и гладкими стенами — это позволит достичь максимального эффекта безграничного и гармоничного пространства.

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