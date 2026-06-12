Когда Путин согласится на переговоры: Бессмертный раскрыл главный страх Кремля

Только сила может быть аргументом, считает дипломат

Глава России Владимир Путин не заинтересован в конструктивных переговорах и будет продолжать войну, пока не почувствует личной угрозы. Ведь нынешняя система власти в стране существует благодаря войне и не заинтересована в ее прекращении.

Таким мнением в интервью "Телеграфу" поделился известный дипломат и политик Роман Бессмертный.

Подробнее читайте в материале: "Путин будет воевать до одного момента – Бессмертный о переговорах, Абрамовиче в Киеве и письмо Зеленского"

"Путин не пойдет на то, что многие называют конструктивным диалогом. Если ситуация сложится так, что только переговоры могут его лично спасти, тогда он может пойти на это", – сказал он.

Бессмертный уверен, что до момента, пока ничто не угрожает жизни российского диктатора, он будет продолжать воевать, ведь у него нет другого варианта развития событий.

Роман Бессмертный

"Несмотря на то, что даже в его окружении есть люди с разными взглядами. Однако суть этих разных взглядов заключается только в том, как вести войну, а не в том, вести или не вести", — уточнил он.

По словам дипломата, приближенные к главе Кремля видят, что Россия едва способна продолжать войну, они ее поддерживают. Это укрепляет их власть и минимизирует возможность протеста.

"Это нейтрализует почти 800 тысяч мужчин, находящихся в условиях войны, потому что неизвестно, куда они направят свои усилия, если они не будут задействованы в войне", – отметил политик.

Резюмируя, он сказал, что именно поэтому Путин обречен на нескончаемую войну. И только сила может быть аргументом, "который способен сокрушить это дикое творение, которое собой представляет Российская Федерация".

В то же время, Украина постоянно выступает за диалог. В частности, 4 июня президент Владимир Зеленский написал Путину открытое письмо, в котором призвал встретиться на нейтральной территории, чтобы положить конец войне.

Также следует отметить, что Европа настаивает на том, чтобы быть рядом с Украиной и поддерживать ее в ходе переговорного процесса. Партнеры хотят следить за тем, чтобы любые договоренности включали интересы всего континента. Так, 7 июня Украина вместе с Францией, Германией и Великобританией опубликовали совместное заявление, содержащее пять условий для достижения мира.