Чтобы не только Леся. Кого из женщин хотят видеть на украинских купюрах

Из шести номиналов купюр, которые сейчас в обращении, только на одной — женщина

В Украине время от времени обсуждается вопрос о введении купюр номиналом 2000 гривен: это могло бы упростить крупные наличные расчеты и уменьшить количество банкнот в кошельках. Пока эксперты спорят, нужна ли такая купюра, в сети уже предложили дизайн.

Пользовательница соцсети Threads с ником merlinpo.925 предлагает, чтобы на будущей купюре разместили изображение княгини Ольги. Она считает несправедливым, что из всех банкнот, изображение женщины только на одной – поэтесса Леся Украинка на банкноте 200 гривен.

"Всех мужчин которых можно вспомнили, а из женщин одна Леся", — пишет она.

Княгиня Ольга – княгиня киевская, дружина киевского князя Игоря Рюриковича. После смерти мужа (осень 944) взошла на киевский престол и была фактической правительницей Руси в 944-964 годах.

Княгиня Ольга. Фото: portalhistoryua.com

Она первой среди монархов приняла христианство и провела первую в истории государства налоговую реформу. Именно княгиня Ольга заложила фундамент будущего крещения Руси и укрепила международный авторитет и государственность современной Украины.

Какие выдающиеся украинцы изображены на современных банкнотах гривны

Сейчас в денежном обращении Украины находятся банкноты номиналом в 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Последняя появилась не так давно – шесть лет назад

20 грн — Иван Франко, писатель, поэт, ученый и общественный деятель

50 грн — Михаил Грушевский, историк, государственный деятель, председатель Центрального Совета УНР

100 грн — Тарас Шевченко, поэт, художник и общественный деятель

200 грн — Леся Украинка, поэтесса, писательница, переводчица

500 грн — Григорий Сковорода, философ, поэт и педагог

1000 грн — Владимир Вернадский, естествоиспытатель, основатель и первый президент Украинской академии наук

Напомним, ранее журналисты "Телеграфа" разбирались, стоит ли Украине вводить банкноту номиналом 2000 гривен, какие аргументы приводят эксперты и почему этот шаг может быть как целесообразным, так и бесполезным.