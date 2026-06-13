Цветочные горшки уходят в прошлое: главный хит интерьерного дизайна 2026 года покорил сеть (фото)

Это идеально вписывается в самые популярные современные стили интерьера

Классические напольные и подоконные горшки для растений уступают более современное и элегантное решение. Речь идет о новом наборе подставок для растений (soportes para macetas), который способен кардинально изменить облик комнатных цветов, превратив даже самое простое растение в изысканный элемент декора.

О новом тренде пишет издание okdiario. Там рассказали, в чем особенность нового тренда.

Главная идея этой тенденции – поднять растения над полом, создав ощущение легкости, пространства и динамики в интерьере. Комплект включает две подставки разной высоты. Такое многоуровневое расположение создает стильный визуальный эффект и позволяет гармонично сочетать несколько растений в одном уголке комнаты.

Подставки для цветов

Благодаря своему лаконичному и изящному дизайну, эти подставки идеально вписываются в самые популярные современные стили интерьера:

Современные террасы и балконы: они помогают оптимизировать пространство.

они помогают оптимизировать пространство. Минималистичные спальни: придавая естественный акцент без лишнего загромождения.

придавая естественный акцент без лишнего загромождения. Гостиная в скандинавском стиле: подчеркивая легкость и натуральность текстиля и мебели.

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