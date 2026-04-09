У Украины есть собственные пирамиды, как в Египте. Где их искать и как выглядят

Эти постройки пережили не одну войну

У Украины немало уникальных сооружений, среди которых есть даже пирамиды. Строительство некоторых из них заняло более десяти лет.

"Телеграф" покажет и расскажет, что известно о старейших украинских пирамидах. Заметим, что наше государство рекордсмен по количеству пирамид в Европе.

По словам историков и архитекторов, подавляющее большинство этих сооружений вдохновлялось египетскими пирамидами. Хотя их размеры значительно меньше. Самыми старыми пирамидами в Украине считают полтавские. Им, по предварительным оценкам, более 130 лет.

Столетние пирамиды в Полтавской области

Одна из пирамид находится в с. Комендантовка Кобеляцкого района, Полтавской области. Ее строительство начали в 1864 году по приказу морского офицера Александра Билевича. За время службы он довольно часто путешествовал и был в Египте. Военного настолько поразили усыпальницы фараонов, что он решил построить что-нибудь похожее в Украине.

Он сделал пирамиду высотой в 15 метров из гранитных блоков, а для придания конструкции крепости и долговечности использовал известковый раствор на яичных белках и свежей крови домашнего скота. Строительство длилось 13 лет.

Пирамида Белевича. Фото: Википедия

В результате было возведено трёхъярусное сооружение, имеющее подземные ходы и сложную систему коридоров. На нижнем находится склеп, где похоронены Билевич и его жена София. Сначала пирамида работала как церковь, поэтому на первом этаже проходили службы – здесь расположился алтарь и иконостас, а второй служил колокольней. Наверху постройки установили православный крест.

Интересно, что во время Второй мировой войны эту усыпальницу частично разрушили и разграбили. Более того, часть сооружения использовали как хранилище для химикатов. Лишь в начале 2000-х местный предприниматель заинтересовался судьбой пирамиды и решил ее отреставрировать.

Пирамида Закревских

Еще одной известной пирамидой в Полтавской области является усыпальница Закревских. Ее высота достигает 9 метров, расположена в селе Березовая Рудка Пирятинского района. Ее построил известный помещик и сахарный магнат Игнатий Закревский.

Пирамида Закревских. Фото: Википедия

Известно, что Закревский в свое время служил послом в Египте, где и влюбился в пирамиды. В 1989 году, вернувшись из далекой командировки, он решил возвести пирамиду-усыпальницу над могилой родителей.

Внутри пирамида была расписана цитатами из Библии с одной стороны и египетскими фресками – с другой. Стены выстроили из силикатного кирпича и покрыли слоем цемента. Внутри часовни по центру находился алтарь и склеп с четырьмя арками и большим каменным крестом в центре, и еще одним железным – сверху.

Пирамида Закревских в 1915. Фото: Википедия

Сразу после окончания строительства пирамиды Закревский скончался. Его похоронили в родовом склепе. В 1917 году пирамиду разграбили, статую выбросили, фрески уничтожили, а тела представителей династии выбросили в канаву. Однако Закревских тогда удалось тайком перезахоронить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине есть своя Эйфелева башня.