В Украине есть своя Эйфелева башня и не одна. Где самая высокая, а где – с украинской душой

Высота оригинала – 324 метра

Знаменитая Эйфелева башня есть не только в Париже. В Украине существует несколько копий известной постройки.

"Телеграф" рассказывает, где в Украине можно собственными глазами увидеть Эйфелеву башню, пусть даже и не оригинальную. Реплики французского шедевра есть в нескольких украинских городах.

Харьков

Уменьшенная копия Эйфелевой башни появилась в областном центре еще в 2012 году. Она является частью комплекса построек торгово-развлекательного центра "Французский бульвар" на пересечении улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе.

Эйфелева башня в Харькове

На ее строительство ушло около двух месяцев и 35 тонн металла. Высота конструкции — 35 метров, харьковская Эйфелева башня ниже оригинала почти в десять раз. Башня Эйфеля в Париже изначально имела высоту 300 метров, однако в 2010 году на нее установили новую антенну и теперь высота башни 324 метра.

Харьковская башня Эйфеля

Харьковская "Башня Эйфеля" построена из десяти металлических каркасов. Первый этаж выглядит как пирамида из четырех колонн, соединенных арочным сводом. На втором этаже расположена смотровая площадка.

Киев

В столице копия Эйфелевой башни расположена на закрытой территории ЖК "Французский квартал". Копия знаменитой постройки высотой 16 метров появилась в 2014 году. Она очень похожа на оригинал, а в темное время суток подсвечивается разными цветами.

Эйфелева башня в Киеве

Полтава

Своя Эйфелева башня есть и в Полтаве. Маленькую копию французского сооружения в 2017 году установили на Европейской улице, у остановки общественного транспорта "им. Панаса Мирного".

Эйфелева башня в Полтаве

Полтавская Эйфелева башня

Житомир — башня Эйфеля с украинской душой

Очень интересную копию Эйфелевой башни высотой более 25 (как 9-этажка) метров установили в Житомире в 2020 году возле ГУ "Житомирская политехника". Как рассказал "Первый житомирский информационный портал", конструкция украшена орнаментами, создающими эффект вышиванки. Вышла французская красавица с украинской душой.

Эйфелева башня в Житомире выполнена из узоров вышиванки

Житомирская Эйфелева башня

Винница

В Виннице реплика знаменитого сооружения появилась в 2021 году. Она является частью жилого комплекса "Комфорт" и стоит на улице Стрелецкая. Винницкая копия Эйфелевой башни имеет 8,7 метра в ширину (в основании) и 22 метра в высоту.

Эйфелева башня в Виннице

Эйфелева башня – самая посещаемая достопримечательность мира

Эйфелева башня – это металлическая башня на Марсовом поле в столице Франции Париже. Башня названа в честь ее конструктора — Гюстава Эйфеля. Он построил его в 1887–1889 годах как временную входную арку Всемирной выставки. Башню планировали разобрать после завершения выставки, но благодаря уже установленным там радиоантеннам оставили.

Эйфелева башня в Париже

Теперь она стала не только символом Франции, но и самым посещаемым и туристическим памятником мира. Башня Эйфеля также является памяткой, которую фотографируют чаще всего в мире.

